Lenguaje inclusivo queda borrado de las escuelas públicas de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, determinó prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de la nación centroamericana.

La determinación gubernamental abarca comunicaciones, materiales escolares y circulares del Ministerio de Educación.

La orden, firmada por la ministra de Educación Karla Trigueros, establece: “A partir de este día, en todos los centros educativos públicos y dependencias de esta cartera de Estado, queda prohibido el uso del denominado ‘lenguaje inclusivo’, con el fin de consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”.

Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución. Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y… pic.twitter.com/TgZw6Yo9xL — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) October 3, 2025



El comunicado de la ministra señala expresamente que “palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida en ninguna circunstancia”.

Según Trigueros, esto asegura un “buen uso del idioma oficial” y evita “injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.

Además, Trigueros señaló que la norma se aplicará a todo el territorio nacional e incluirá “materiales, contenidos y libros que deriven” de la cartera así como a “circulares, documentos administrativos, correspondencia”.

¿Qué dice Bukele?

El presidente salvadoreño refirió que “Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”.

De esa forma, el memorándum cierra una campaña de más de un año emprendida por Bukele contra el lenguaje inclusivo en las aulas, que comenzó tras su última victoria electoral.

Ya en febrero de 2024, Bukele había pedido a su entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, retirar “esas ideologías” de las escuelas.