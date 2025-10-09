La película que Eddie Murphy rechazó y lo hace sentir “idiota”

La película que Eddie Murphy se arrepiente profundamente de haber rechazado es “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” (1988). Le ofrecieron el papel protagónico del detective Eddie Valiant, pero lo rechazó porque no creía en la premisa de mezclar actores de carne y hueso con dibujos animados. En sus propias palabras, le pareció “una tontería”. Años después, al ver el éxito masivo y el estatus de culto de la película, Murphy ha confesado en repetidas ocasiones que se siente “como un idiota” cada vez que la ve. El papel finalmente fue para el actor británico Bob Hoskins.

El “No” que le Sigue Pesando 35 Años Después

En la implacable máquina de Hollywood, la carrera de un actor a menudo se define tanto por los papeles que acepta como por los que deja pasar. Hay decisiones que se convierten en anécdotas divertidas y otras que se transforman en arrepentimientos eternos. Y para Eddie Murphy, uno de los reyes indiscutibles de la comedia, hay un “no” que le sigue pesando en el alma, incluso 35 años después.

Durante el apogeo de su carrera en los años 80, cuando era la estrella más grande y rentable del planeta, Murphy recibió el guion de una película que, sobre el papel, sonaba a una locura, a un experimento destinado al fracaso. Hoy, esa película es un clásico de culto, una obra maestra de la animación y una joya del cine que revolucionó la industria. Y cada vez que la ve, Eddie Murphy admite que se siente “como un idiota”.

La Confesión: “¿Dibujos Animados y Personas? ¡Eso suena a una tontería!”

La revelación, que ha contado en varias ocasiones, pero que detalló con humor en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, es una de las grandes historias de “lo que pudo ser” de Hollywood. Le ofrecieron el papel principal en “¿Quién engañó a Roger Rabbit?“, el del amargado detective privado Eddie Valiant.

“La única película que rechacé y que se convirtió en un gran éxito fue ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y yo pensaba: ‘¿Qué? ¿Dibujos animados y personas? ¡Eso suena a una tontería!’. Ahora, cada vez que la veo, me siento como un idiota”, confesó Murphy.

En los 80, la idea de mezclar animación con acción real a esa escala era algo nunca antes visto. Para Murphy, que venía de éxitos de comedia más tradicionales como Un detective suelto en Hollywood y Un príncipe en Nueva York, el concepto era demasiado arriesgado, demasiado bizarro. Rechazó el papel sin pensarlo dos veces, sin saber que estaba dejando pasar la oportunidad de protagonizar una de las películas más innovadoras de la década.

“¿Quién engañó a Roger Rabbit?”: La Pesadilla de Producción que se Convirtió en un Milagro

Lo irónico es que la intuición de Murphy, en cierto modo, no estaba del todo equivocada. La producción de Roger Rabbit fue una verdadera pesadilla, un proyecto que estuvo a punto de no hacerse en múltiples ocasiones.

Años en el Limbo: La idea de adaptar la novela Who Censored Roger Rabbit? llevaba dando vueltas en Disney desde principios de los 80, pero el alto costo y la complejidad técnica asustaban a los ejecutivos.

Un Dúo de Genios al Rescate: El proyecto solo revivió cuando Steven Spielberg se unió como productor y convenció a su protegido, Robert Zemeckis (quien venía del éxito de Volver al Futuro ), para que la dirigiera.

Una Revolución Técnica: La película fue un hito en los efectos visuales. La interacción entre los actores de carne y hueso y los personajes animados dibujados a mano, con sombras, luces y movimiento perfectamente integrados, fue algo nunca antes visto y le valió a la película tres premios Oscar .

El resultado fue un éxito rotundo, tanto en crítica como en taquilla, recaudando más de 329 millones de dólares en 1988 y convirtiéndose en un clásico atemporal.

El Eddie Valiant que Sí Fue: Bob Hoskins y Otros Candidatos

El papel que Murphy rechazó finalmente fue para el actor británico Bob Hoskins. Con su aspecto de tipo duro y su increíble talento para la comedia física, Hoskins entregó una interpretación memorable, logrando actuar de forma convincente frente a personajes que, en el set, eran simplemente aire.

Pero Murphy no fue el único que dejó pasar la oportunidad. Antes de llegar a Hoskins, el estudio consideró a otras megaestrellas:

Harrison Ford: Era la primera opción, pero su salario era demasiado alto.

Bill Murray: Otro candidato ideal, pero, fiel a su estilo excéntrico, los productores nunca lograron contactarlo porque no tenía agente.

¿Se arruinó la carrera de Eddie Murphy por esto?

Para nada. De hecho, el mismo año en que se estrenó Roger Rabbit (1988), Murphy protagonizó “Un príncipe en Nueva York”, que fue otro éxito masivo de taquilla. Su carrera en los 80 y 90 fue una cadena de triunfos que lo consolidó como una leyenda.

Su arrepentimiento no es profesional, sino artístico. Se trata de reconocer que no tuvo la visión para ver el potencial de un proyecto que cambió la historia del cine.

El otro gran “qué hubiera pasado”:

En la misma entrevista, Murphy también confirmó que fue considerado para un papel en “Los Cazafantasmas” (1984), probablemente el de Winston Zeddemore. En ese caso, no fue un rechazo, sino un conflicto de agenda, ya que estaba rodando Un detective suelto en Hollywood.

El Legado de una Mala Decisión

La historia de Eddie Murphy y Roger Rabbit es un recordatorio de que incluso las más grandes estrellas pueden cometer errores de juicio. Es una anécdota que humaniza a una figura que parecía infalible y que nos enseña una valiosa lección: a veces, las ideas más “tontas” son las que terminan cambiando el mundo.

Hoy, más de tres décadas después, no podemos imaginar a otro que no sea Bob Hoskins como Eddie Valiant. Pero es imposible no jugar a imaginar cómo habría sido la película con la energía caótica y el genio cómico de Eddie Murphy en el centro. Sin duda, habría sido una película diferente, pero quizás, igual de legendaria.

Y cada vez que vemos a Eddie Murphy, recordamos que hasta los más grandes tienen ese “hubiera” que los persigue con una sonrisa y una sacudida de cabeza. Para él, ese “hubiera” tiene orejas largas y un moño rojo.

