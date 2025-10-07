Zócalo de la CDMX, el foro de grandes intérpretes que han actuado gratis

El Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más importante del país, no solo ha sido testigo de actos históricos y manifestaciones sociales, sino también de conciertos memorables y multitudinarios del país, además de acceso gratuito.

Lo que hace especial a estos eventos es que son no tienen costo, lo que permite que personas de todos los estratos sociales disfruten de presentaciones que en otros contextos serían inaccesibles para muchos.

🌟 Voces internacionales que han hecho historia

A lo largo de los años, varios artistas internacionales han subido al escenario del Zócalo sin cobrar un solo peso al público. Uno de los casos más icónicos es el de Roger Waters, ex integrante de Pink Floyd, quien en 2016 reunió a más de 200 mil personas en un concierto cargado de mensajes políticos y sociales.

Otro hito fue en 2022, cuando la cantante Rosalía ofreció un espectáculo gratuito como parte de su gira Motomami. Su presentación atrajo a más de 160 mil personas, rompiendo récords de asistencia y consolidando al Zócalo como una parada clave para artistas de talla mundial.

🇲🇽 Talento nacional en casa

Además de figuras internacionales, el Zócalo ha sido vitrina de grandes exponentes de la música mexicana. En 2023, Grupo Firme ofreció un concierto masivo que reunió a más de 280 mil personas, una de las mayores convocatorias registradas hasta ahora.

Otros artistas mexicanos que han pisado este emblemático escenario de forma gratuita incluyen a Lila Downs, Los Ángeles Azules, Café Tacvba, Julieta Venegas y Maldita Vecindad, quienes han convertido estos conciertos en auténticas celebraciones culturales.

🎉 Más que conciertos: una política cultural

Estos eventos suelen ser organizados por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de su política de acceso gratuito a la cultura. Según las autoridades, el objetivo es descentralizar el entretenimiento y promover espacios inclusivos donde la música sea un derecho y no un privilegio.

📢 ¿Qué sigue para el Zócalo?

Con el éxito de estos conciertos gratuitos, se espera que el Zócalo siga siendo escenario de presentaciones de alto nivel. Las autoridades han expresado su intención de seguir atrayendo a artistas tanto nacionales como internacionales para ofrecer espectáculos masivos sin costo.