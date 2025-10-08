Costo financiero de la deuda aumenta a 1.1 billones de pesos en México, advierte el CIEP

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que el costo financiero de la deuda pública alcanzará en 2023 un nivel histórico de 1.1 billones de pesos, equivalente al 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este monto refleja el impacto del incremento en las tasas de interés tanto nacionales como internacionales, que elevan los pagos por intereses y comisiones del gobierno federal.

El aumento del costo financiero y su impacto en el gasto público

Durante la conferencia sobre el Paquete Económico 2023, Ricardo Cantú Calderón, director adjunto de operaciones y fortalecimiento institucional del CIEP, explicó que el costo financiero de la deuda, compuesto por intereses y comisiones, “equivale a casi todo lo que se gastará en salud, educación o incluso en el sector energético, incluyendo a Pemex, la CFE y la Secretaría de Energía”. Según el especialista, el incremento proyectado para 2023 es del 30% respecto al año anterior, lo que refleja la presión que ejercen las tasas de interés sobre las finanzas públicas. “Este aumento coloca el presupuesto del costo de la deuda en 1.1 billones de pesos o 3.4% del PIB, siendo el principal crecimiento el de la deuda del Gobierno Federal, con un incremento del 38%, equivalente a 2.7% del PIB”, precisó Cantú.

Riesgos de un entorno macroeconómico incierto

El CIEP alertó que el cálculo parte de un entorno macroeconómico optimista, por lo que una desaceleración económica o un repunte inflacionario podrían elevar aún más el costo financiero de la deuda. “En caso de observarse una situación económica más adversa, este costo puede incrementarse, lo que obligaría a realizar reasignaciones presupuestarias en otros rubros del gasto público”, puntualizó el organismo. De acuerdo con Cantú, este tipo de gastos son ineludibles, por lo que un aumento adicional podría comprometer recursos destinados a inversión o programas sociales.

La deuda pública y su proyección hacia 2028

En cuanto al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el CIEP estimó que este indicador se mantendrá en 39.4% del PIB a partir de 2023, lo que implica que la proporción de deuda respecto a la economía no cambiará. Sin embargo, eso no significa que la deuda per cápita se mantenga constante. “La deuda por persona seguirá incrementándose año con año, pasando de 120 mil pesos en promedio a 128 mil pesos por mexicano hacia 2028”, afirmó Cantú. Este fenómeno refleja que, aunque la deuda total se mantenga estable como porcentaje del PIB, la carga individual seguirá aumentando conforme crece la población y se acumulan los compromisos financieros del Estado.

Menor inversión y sostenibilidad a futuro

El CIEP también subrayó que la inversión física y financiera se reducirá de 2.8% a 2% del PIB en 2023, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo. Cantú cuestionó: “¿Qué tan sostenible será para las futuras generaciones mantener un incremento del costo financiero de la deuda per cápita si no estamos invirtiendo en productividad ni en infraestructura que permita afrontar esos compromisos?”. El especialista insistió en que la inversión pública es clave para mantener la estabilidad de la deuda, ya que sin un crecimiento sostenido de la productividad, el pago de intereses puede volverse una carga cada vez mayor para las finanzas nacionales.

Un desafío fiscal para el costo financiero de la deuda

El incremento del costo financiero de la deuda representa uno de los mayores retos fiscales para México en los próximos años. Si bien el gobierno busca mantener estable el nivel de endeudamiento en proporción al PIB, los pagos por intereses y comisiones absorben una parte creciente del presupuesto federal, limitando el margen de maniobra para políticas públicas y proyectos de desarrollo. En un entorno internacional volátil y con tasas de interés en niveles elevados, los analistas del CIEP recomiendan fortalecer la inversión productiva, mejorar la recaudación y mantener una gestión responsable del endeudamiento para evitar presiones adicionales en las finanzas públicas.