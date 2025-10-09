El Resplandor: el misterio de la foto final, resuelto 45 años después

El gran misterio de la fotografía final de “El Resplandor” por fin ha sido resuelto. La inquietante imagen, que muestra a Jack Torrance en una fiesta del Hotel Overlook en 1921, no fue una creación original para la película, sino un fotomontaje a partir de una fotografía real. La foto original fue tomada en un baile de San Valentín en un hotel de Londres en 1921. El rostro de Jack Nicholson fue superpuesto sobre el de un instructor de jazz llamado Santos Casani (cuyo nombre real era John Golman). La investigación, liderada por un reportero del New York Times, logró encontrar la imagen original en el vasto archivo de Getty Images.

La Imagen que nos ha Atormentado durante 45 Años

Hay finales de películas que te dejan sin aliento. Y luego está el final de “El Resplandor”. Después de dos horas de terror psicológico, hachazos y pasillos inundados de sangre, la cámara nos lleva a un lento y ominoso travelling por un pasillo del Hotel Overlook. Se detiene en una pared llena de fotografías antiguas. Se acerca a una en particular, una foto de una elegante fiesta de gala del 4 de julio de 1921. Y en el centro de la imagen, sonriendo a la cámara, inconfundible, está él: Jack Torrance.

Esa imagen final, esa sonrisa congelada en el tiempo, es uno de los momentos más icónicos y perturbadores de la historia del cine. Durante 45 años, ha generado un sinfín de teorías y debates. ¿Significa que Jack siempre fue parte del hotel? ¿Es una reencarnación? ¿El hotel absorbió su alma?

Pero más allá de las interpretaciones, siempre ha habido una pregunta más tangible: ¿de dónde salió esa fotografía? ¿Fue una imagen creada desde cero para la película? ¿O era una foto real que Stanley Kubrick modificó?

Ese misterio, por fin, ha sido resuelto.

La Cacería del Tesoro: La Investigación de un Reportero del New York Times

La respuesta nos llega gracias a la obsesión de Aric Toler, un reportero del New York Times que, junto al académico británico Alasdair Spark y la ayuda de la comunidad de Reddit, se embarcó en una odisea de un año para encontrar el origen de la mítica fotografía.

La búsqueda no fue nada fácil. Como narró el propio Toler, fue un trabajo de “fuerza bruta”, rastreando archivos de periódicos antiguos y bases de datos de imágenes, buscando cualquier pista que los llevara al lugar o a las personas de la foto.

“Empezaba a parecer imposible… empezamos a temer que la foto se había perdido para la historia y que nunca sería hallada”, confesó Toler.

Las Pistas Clave:

La investigación tenía algunas pistas. Joan Smith, la artista que realizó el retoque para la película, había mencionado en entrevistas que la foto provenía del archivo Hulton de la BBC, una inmensa colección que más tarde fue adquirida por Getty Images. Además, Murray Close, el fotógrafo del set de “El Resplandor”, confirmó que recordaba haber visto copias de la foto original y que el rostro de Jack Nicholson había sido superpuesto sobre el de un bailarín de la época.

El Descubrimiento: La Foto Perdida en el Archivo de Getty

El milagro ocurrió gracias a una ficha de archivo. Se descubrió un registro que indicaba que la productora de Kubrick, Hawk Films, había licenciado una foto del archivo Hulton el 10 de octubre de 1978, justo durante la producción de la película.

Con esta nueva pista, el equipo de Getty Archives se sumergió en su inmenso catálogo de 94 millones de archivos. Y ahí estaba.

La fotografía original fue tomada el 14 de febrero de 1921 durante el baile de San Valentín en el Empress Ballroom del Royal Palace Hotel de Londres. No era de una fiesta del 4 de julio en Estados Unidos, como dice la película.

El Hombre Detrás de la Sonrisa de Jack:

Y el hombre en el centro de la foto, sobre cuyo rostro se superpuso el de Jack Nicholson, era un popular instructor de jazz y bailarín llamado Santos Casani.

Pero había un último giro. La búsqueda inicial se había complicado porque Casani, en esa época, todavía usaba su nombre de nacimiento: John Golman. El registro de la foto estaba bajo ese nombre. Unos meses después de esa foto, en junio de 1921, comenzaría a usar su nombre artístico.

Kubrick, con su legendaria atención al detalle, había dicho que la foto era de 1921, y tenía razón. El misterio, por fin, estaba resuelto.

¿Qué Significa Realmente la Fotografía?

Ahora que conocemos su origen, podemos volver a la pregunta original: ¿qué significa la foto en el contexto de la película? Kubrick nunca dio una respuesta definitiva, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Estas son algunas de las teorías más populares:

La Teoría de la Reencarnación:

Esta es la interpretación más común. Jack Torrance no es solo un hombre que se vuelve loco; es la reencarnación de un antiguo cuidador o huésped del hotel, atrapado en un ciclo eterno de violencia. El hotel lo ha “llamado” de vuelta a casa , y la foto es la prueba de que él “siempre ha sido el cuidador. La Teoría de la Absorción del Alma:

Otra teoría sugiere que el Hotel Overlook es una entidad maligna que se alimenta de las almas de sus víctimas. Al final, después de sucumbir a su influencia y morir congelado, el hotel absorbe el alma de Jack y lo añade a su colección de fantasmas, inmortalizándolo en la fotografía de la época dorada del hotel. La Teoría Metafórica:

Algunos críticos ven la foto no como algo literal, sino como una metáfora. Representa la idea de que Jack, al final, se ha convertido en parte de la historia de violencia y maldad de Estados Unidos , una historia que el hotel simboliza.

For about a year, I worked with a retired British academic named Alasdair Spark to solve a mystery: where did the original photo from the end of The Shining come from, and where/when was it captured?

Last week, we finally found the answer.https://t.co/IEIhey9iV2 pic.twitter.com/Z0gdPDAQlU — Aric Toler (@AricToler) April 5, 2025

Sea cual sea la interpretación que prefieras, la ambigüedad de la foto es precisamente lo que la hace tan aterradora y memorable.

El Poder de un Secreto Bien Guardado

La resolución del misterio de la foto de “El Resplandor” es un testimonio del poder del periodismo de investigación, de la colaboración en internet y, sobre todo, del impacto duradero que una obra de arte puede tener en nuestra cultura.

Es fascinante saber que la foto no fue una creación de un set de Hollywood, sino un fragmento real de la historia, una instantánea de una noche de baile en Londres hace más de un siglo, que fue rescatada del olvido por la mente genial y meticulosa de Stanley Kubrick para convertirse en el punto final de su obra maestra de terror.

45 años después, “El Resplandor” sigue revelando sus secretos. Y este último descubrimiento no hace más que añadir una nueva capa de fascinación a una película que, al igual que su hotel protagonista, parece tener una vida propia, llena de pasillos oscuros y misterios que esperan ser descubiertos. Si te han entrado ganas de volver a sentir el terror, recuerda que puedes encontrar “El Resplandor” en HBO Max.

