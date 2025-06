Las 100 mejores películas de este siglo, según el New York Times

Con la avalancha de películas y series que nos llueven por todas partes, elegir qué ver se ha vuelto una misión casi imposible. ¿Por dónde empezar? Pues el New York Times nos echó un cable hace un tiempo con un artículo que sigue dando que hablar. Se propusieron una locura: encontrar las 100 mejores películas de lo que llevamos de siglo.

Y no, no lo hizo un solo crítico encerrado en su despacho. La cosa fue mucho más seria.

¿Quién está detrás de esta selección?

Aquí está la clave de por qué esta lista tiene tanto peso. El NYT no se anduvo con chiquitas: reunió a más de 500 pesos pesados de la industria. Hablamos de directores, actores y actrices que te suenan de sobra, guionistas, productores… gente que vive y respira cine.

La regla era simple: cada uno elegía sus 10 películas favoritas estrenadas después del 1 de enero del 2000. Luego, se juntaron todos los votos y ¡voilà!, salió este monstruo de lista. Es, básicamente, el cine del siglo XXI elegido por la gente que lo crea. Casi nada.

Así que, sin más rodeos, vamos al lío. Prepárate para apuntar, para discutir y, probablemente, para indignarte un poco. ¡Esta es la lista completa!

El Ranking Completo: De la 100 a la 1

Arrancando motores: De la 100 a la 76

Ojo, que estar en los “últimos” puestos de esta lista ya es un logro monumental. Aquí te encuentras de todo: comedias que marcaron a una generación, documentales que te dejan pensando días, y sagas que son historia del cine.

100: Superbad de Greg Mottola (2007)

99: Memories of Murder de Bong Joon Ho (2005)

98: Grizzly Man de Werner Herzog (2005)

97: Gravity de Alfonso Cuarón (2013)

96: Black Panther de Ryan Coogler (2018)

95: The worst Person in the World de Joachim Trier (2021)

94: Minority Report de Steven Spielberg (2002)

93: Michael Clayton de Tony Gilroy (2007)

92: Gladiator de Ridley Scott (2000)

91: Fish Tank de Andrea Arnold (2010)

90: Frances Ha de Noah Baumbach (2013)

89: Interstellar de Christopher Nolan (2014)

88: The Gleaners & I de Agnès Varda (2001)

87: Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring de Peter Jackson (2001)

86: Past Lives de Celine Song (2023)

85: Anchorman de Adam McKay (2004)

84: Melancholia de Lars von Trier (2011)

83: Inside Llewyn Davis de los Hermanos Cohen (2013)

82: The Act of Killing de Joshua Oppenheimer (2013)

81: Black Swan de Darren Aronofsky (2010)

80: Volver de Pedro Almodóvar (2006)

79: The Tree of Life de Terrence Malick (2011)

78: Aftersun de Charlotte Wells (2022)

77: Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan (2022)

76: O Brother, Where Art Thou? de los Hermanos Cohen (2000)

La cosa se pone seria: De la 75 a la 51

Subimos un peldaño y la mezcla es aún más potente. El cine de autor europeo se codea sin complejos con la animación más brillante y thrillers que te dejan pegado al asiento.

75: Amour de Michael Haneke (2012)

74: The Florida Project de Sean Baker (2017)

73: Ratatouille de Brad Bird (2007)

72: Carol de Todd Haynes (2015)

71: Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh (2001)

70: Let the Right One In de Tomas Alfredson (2008)

69: Under the Skin de Jonathan Glazer (2014)

68: The Hurt Locker de Kathryn Bigelow (2009)

67: Tár de Todd Field (2022)

66: Spotlight de Tom McCarthy (2015)

65: Oppenheimer de Christopher Nolan (2023)

64: Gone Girl de David Fincher (2014)

63: Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton and Valerie Faris (2006)

62: Memento de Christopher Nolan (2001)

61: Kill Bill: Vol. 1 de Quentin Tarantino (2003)

60: Whiplash de Damien Chazelle (2014)

59: Toni Erdmann de Maren Ade (2016)

58: Uncut Gems de los Hermanos Safdie (2019)

57: Best in Show de Christopher Guest (2000)

56: Punch-Drunk Love de Paul Thomas Anderson (2002)

55: Inception de Christopher Nolan (2010)

54: Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro (2006)

53: Borat de Larry Charles (2006)

52: The Favourite de Yorgos Lanthimos (2018)

51: 12 años de Esclavitud de Steve McQueen (2013)

Territorio sagrado: De la 50 a la 26

Ahora sí. Entramos en la zona donde cada película es un clásico moderno. Películas que no solo son buenas, sino que se convirtieron en fenómenos culturales, de esas que cambiaron las reglas del juego en sus géneros.

50: Up de Pete Docter (2009)

49: Before Sunset de Richard Linklater (2004)

48: The Lives of Others de Florian Henckel von Donnersmarck (2007)

47: Almost Famous de Cameron Crowe (2000)

46: Roma de Alfonso Cuarón (2018)

45: Moneyball de Bennett Miller (2011)

44: Once Upon a Time … in Hollywood de Quentin Tarantino (2019)

43: Oldboy de Park Chan-wook (2005)

42: The Master de Paul Thomas Anderson (2012)

41: Amélie de Jean-Pierre Jeunet (2001)

40: Yi Yi de Edward Yang (2000)

39: Lady Bird de Greta Gerwig (2017)

38: Portrait of a Lady on Fire de Céline Sciamma (2019)

37: Call Me by Your Name de Luca Guadagnino (2017)

36: A Serious Man de los Hermanos Coen (2009)

35: A Prophet de Jacques Audiard (2010)

34: Wall-E de Andrew Stanton (2008)

33: A Separation de Asghar Farhadi (2011)

32: Bridesmaids de Paul Feig (2011)

31: The Departed de Martin Scorsese (2006)

30: Lost in Translation de Sofia Coppola (2003)

29: Arrival de Denis Villeneuve (2016)

28: The Dark Knight de Christopher Nolan (2008)

27: Adaptation de Spike Jonze (2002)

26: Anatomy of a Fall de Justine Triet (2023)

El Olimpo del Cine: El Top 25

Aquí ya no hay discusión que valga (bueno, un poco sí). Estas son las elegidas, las que según los expertos han trascendido. Desde la locura visual de George Miller a la poesía melancólica de Michel Gondry. Pura crema.

25: Phantom Thread de Paul Thomas Anderson (2017)

24: Her de Spike Jonze (2013)

23: Boyhood de Richard Linklater (2014)

22: The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (2014)

21: The Royal Tenenbaums de Wes Anderson (2001)

20: The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese (2013)

19: Zodiac de David Fincher (2007)

18: Y tu mamá también de Alfonso Cuarón (2001)

17: Brokeback Mountain de Ang Lee (2005)

16: Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee (2000)

15: Ciudad de Dios de Fernando Meirelles (2003)

14: Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino (2009)

13: Children of Men de Alfonso Cuarón (2006)

12: The Zone of Interest de Jonathan Glazer (2023)

11: Mad Max: Fury Road de George Miller (2015)

La Joya de la Corona: El Top 10

Y llegamos al final. El podio. Las diez películas que, para más de 500 expertos, son lo mejor de lo mejor que nos ha dado el cine en este siglo.

10: Social Network de David Fincher (2010)

9: Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki (2002)

8: Get Out de Jordan Peele (2017)

7: Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004)

6: No Country for Old Men de los Hermanos Coen (2007)

5: Moonlight de Barry Jenkins (2016)

4: In the Mood for Love de Wong Kar-Wai (2001)

3: There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson (2007)

2: Mulholland Drive de David Lynch (2001)

1: Parasite de Bong Joon Ho (2019)

¿Y esto qué nos dice del cine de hoy?

Una lista así es mucho más que un simple ranking. Si le das un par de vueltas, te das cuenta de varias cosas interesantes.

Los sospechosos habituales: los directores que mandan Hay nombres que se repiten tanto que está claro quiénes son los que cortan el bacalao.

Christopher Nolan aparece ¡cinco veces! Con The Dark Knight , Inception , Memento , Interstellar y Oppenheimer . Está claro que el tipo sabe cómo reventar la taquilla sin tratar al espectador como si fuera tonto.

Paul Thomas Anderson es el niño bonito de la crítica, y con razón. Mete cuatro peliculones ( There Will Be Blood , The Master , Phantom Thread , Punch-Drunk Love ) y demuestra que es un genio explorando las neuras del ser humano.

Los Hermanos Coen y Alfonso Cuarón también hacen póker con cuatro películas cada uno, demostrando que su sello personal es garantía de calidad, ya sea con humor negro, drama social o ciencia ficción de la buena.

El cine ya no habla sólo inglés Lo más potente de la lista es que es un reflejo del mundo. Que la número 1 sea coreana (Parasite), la 4 de Hong Kong (In the Mood for Love) y que por el camino nos encontremos joyas de Japón, México, España o Irán es un puñetazo en la mesa. Las grandes historias vienen de todas partes. Géneros que se reinventan

El terror se puso serio: Películas como Get Out o Let the Right One In usan el miedo para hablarnos de racismo, soledad o de lo que significa ser diferente.

La animación es para todos: Gracias a Pixar y Ghibli, ya a nadie se le ocurre decir que los dibujos son “para niños. Wall-E o El Viaje de Chihiro son obras maestras, punto.

El documental que parece ficción: Cosas como Grizzly Man o The Act of Killing te vuelan la cabeza porque juegan con la realidad de una forma que ni el mejor guion de Hollywood podría imaginar.

¿Por qué deberías hacerle caso a esta lista?

Al final, ¿qué es este ranking? Más que un veredicto de mármol, es una conversación. Es el mapa del tesoro perfecto para cualquier cinéfilo y la excusa ideal para empezar una de esas discusiones gloriosas con amigos sobre qué película falta o cuál sobra.

Es un recordatorio de que el cine está más vivo que nunca y de que, por muchas plataformas que tengamos, nada supera el poder de una buena historia bien contada.

Ahora te toca a ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué película echas en falta con todas tus fuerzas? ¡Déjalo en los comentarios y que empiece el debate!

