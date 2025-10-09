Las 7 maravillas naturales de Querétaro que debes visitar

Las maravillas naturales de Querétaro ofrecen una increíble diversidad de paisajes y aventuras, ideales para una escapada. Esta guía te dará todos los detalles para explorar cada uno de estos tesoros.

Querétaro al Natural: Más Allá de la Ciudad Colonial

Cuando pensamos en Querétaro, nuestra mente suele volar hacia su elegante Centro Histórico, sus iglesias barrocas y sus viñedos. Pero más allá de la cantera rosa y las copas de vino, se esconde un universo de belleza salvaje, un tesoro de paisajes que quitan el aliento y que convierten al estado en uno de los destinos de naturaleza más espectaculares del centro de México.

Desde las montañas escarpadas de la Sierra Gorda hasta los valles semidesérticos, Querétaro es un lienzo de contrastes. Es el hogar de ríos de un azul turquesa irreal, de cascadas que se esconden en la selva, de monolitos que parecen tocar el cielo y de abismos que son el santuario de aves majestuosas.

Si eres un amante de la aventura, del senderismo y de los paisajes que te hacen sentir pequeño ante la inmensidad de la naturaleza, olvídate por un momento de la ciudad. Aquí te presentamos las 7 maravillas naturales de Querétaro que te harán redescubrir este increíble estado.

1. La Sierra Gorda: Una Reserva de la Biósfera Llena de Secretos

No podemos empezar en otro lugar. La Sierra Gorda es la joya de la corona natural de Querétaro, una vasta y accidentada región montañosa declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Recorrerla es un viaje a través de una diversidad de ecosistemas que parece imposible en un solo lugar: pasarás de bosques de niebla a selvas húmedas y a zonas semidesérticas en cuestión de horas.

Dentro de la Sierra Gorda se esconden muchos de los tesoros de esta lista. Es el destino ideal para un road trip de varios días, donde cada curva revela un nuevo paisaje.

2. La Peña de Bernal: El Guardián de Piedra

Es el símbolo de Querétaro y una de las imágenes más icónicas de México. La Peña de Bernal no es una simple montaña; es el tercer monolito más grande del mundo (después del Pan de Azúcar en Brasil y el Peñón de Gibraltar).

La Experiencia: Puedes ascender a pie una parte de la peña hasta llegar a un mirador. La subida es exigente pero corta (unos 45 minutos), y la recompensa es una vista panorámica espectacular del Pueblo Mágico de Bernal y de todo el valle.

Energía y Misticismo: Se dice que la peña es un vórtice de energía. Cada equinoccio de primavera, miles de personas acuden vestidas de blanco para “cargarse de energía.

El Pueblo Mágico: A los pies de la peña, el pueblo de Bernal es una delicia, con sus calles coloridas y sus famosas gorditas de maíz quebrado.

3. Cascada El Chuveje: Una Cortina de Agua en la Sierra

Escondida en el corazón de la Sierra Gorda, cerca del municipio de Pinal de Amoles, se encuentra la Cascada El Chuveje.

La Experiencia: Para llegar a ella, tendrás que hacer una caminata sencilla y hermosa de unos 30 minutos, bordeando un arroyo y rodeado de una vegetación exuberante. El sonido del agua te irá guiando.

La Cascada: De repente, te encontrarás frente a una impresionante cortina de agua de más de 30 metros de altura que cae sobre una poza de agua fresca. Es el lugar perfecto para un picnic, para meditar con el sonido del agua o, para los más valientes, para darse un chapuzón helado.

4. Río Escanela y Puente de Dios: El Cañón Turquesa

También en la Sierra Gorda, cerca de Pinal de Amoles, se encuentra una de las caminatas acuáticas más espectaculares de México.

La Experiencia: El recorrido te lleva a través del Cañón del Río Escanela , caminando sobre pasarelas de madera y senderos rocosos. El protagonista es el río, con un increíble color azul turquesa.

La Recompensa: El clímax del recorrido es llegar al Puente de Dios , una cueva o gruta que el río ha tallado en la roca. Al entrar, te encontrarás en una especie de catedral natural, con la luz filtrándose desde arriba y pequeñas cascadas cayendo a tu alrededor. Es un lugar verdaderamente mágico

5. Cañón del Paraíso: Un Oasis en el Semidesierto

En el municipio de Peñamiller, en la zona más semidesértica del estado, se encuentra un oasis inesperado: el Cañón del Paraíso.

La Experiencia: Este cañón, con paredes de mármol que alcanzan hasta 100 metros de altura, es atravesado por el río Extoraz. La actividad principal es el senderismo acuático: caminar por el lecho del río con el agua hasta las rodillas o la cintura.

Un Paisaje Único: El contraste entre la aridez del paisaje circundante y el frescor del cañón y su río es espectacular . Es una aventura ideal para los días de calor

6. Sótano del Barro: El Santuario de la Guacamaya Verde

Esta es una experiencia para los verdaderos amantes de la naturaleza y la aventura. El Sótano del Barro, en el municipio de Arroyo Seco, es el segundo abismo más grande del mundo, con una caída libre de más de 400 metros y un diámetro de casi 500 metros.

La Experiencia: El verdadero espectáculo ocurre al amanecer y al atardecer. Este abismo es el hogar de una de las últimas colonias de guacamayas verdes ( Ara militaris ) del país, una especie en peligro de extinción.

El Vuelo en Espiral: Ver a cientos de estas majestuosas aves salir en espiral del sótano por la mañana, o regresar por la tarde con un estruendo de graznidos, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que se pueden presenciar.

Importante: La llegada requiere una caminata exigente y se recomienda ir con un guía local de la comunidad

7. Las Adjuntas de Ayutla: Donde se Unen dos Ríos de Colores

En el municipio de Arroyo Seco, en lo más profundo de la Sierra Gorda, ocurre un pequeño milagro de la naturaleza. En el punto conocido como Las Adjuntas de Ayutla, se encuentran dos ríos: el río Santa María, de aguas cálidas y color terroso, y el río Ayutla, de aguas frías y de un azul transparente.

La Experiencia: Lo increíble es que, al unirse, sus aguas no se mezclan de inmediato. Durante un buen tramo, puedes ver una línea perfecta que divide los dos colores, creando un paisaje surrealista.

Un Balneario Natural: Es un lugar ideal para nadar, acampar y disfrutar de la tranquilidad de la sierra en su estado más puro.

El Lado Salvaje de un Estado Colonial

Querétaro es mucho más que su acueducto y sus quesos. Es un estado con un alma salvaje, con una riqueza natural que a menudo pasa desapercibida. Estas siete maravillas naturales de Querétaro son solo una probada de todo lo que tiene para ofrecer.

Así que la próxima vez que planees una escapada, atrévete a ir más allá del centro histórico. Ponte tus botas de senderismo, empaca tu traje de baño y lánzate a explorar el lado B de Querétaro. Te aseguramos que encontrarás paisajes que no solo llenarán la memoria de tu celular, sino también la de tu corazón.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.