¡Sierra Gorda!, lluvias provocan deslaves y afectan vialidades

Autoridades del estado de Querétaro mantienen un trabajo coordinado para atender a las comunidades de los municipios de la Sierra Gorda, que se han visto afectadas por las recientes lluvias.

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro (CPCEQ) informó que se lleva a cabo un trabajo conjunto con gobierno del estado y con la Secretaría de Gobierno para la atención de afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Línea telefónica para emergencias

En su cuenta de X, precisó que se ha habilitado la línea telefónica 442 101 52 05 (opción 1) para la atención de emergencias y se continuará con el monitoreo constante ante el pronóstico de más lluvia en la zona.

Se invita a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse informada por medios oficiales”, puso de manifiesto la CPCEQ.

Más de 20 familias fueron conducidas al albergue

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, dio a conocer que 23 familias de los municipios de Jalpan de serra y Pinal de Amoles fueron desalojadas, ante el riesgo de resultar afectadas por la precipitación pluvial.

El funcionario mencionó que las lluvias de las últimas horas en la zona serrana de la entidad han dejado algunos deslaves, cierre de vialidades y el desbordamiento de una presa y del Río de Jalpan.

Enfatizó que las familias desalojadas ya fueron instaladas en los albergues que previamente fueron instalados para esa finalidad.

Agregó que durante este jueves se espera la llegada a la zona de personal de Bomberos, Ejército y Guardia Nacional.

Sierra Gorda sin clases

En tanto, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que se determinó suspender de manera preventiva las clases escolares en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, a causa de las lluvias.

En un comunicado, estableció que el objetivo de la suspensión es revisar las condiciones en que se encuentran los planteles educativos.

La medida tiene como prioridad la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares, por lo que personal de la dependencia realiza verificaciones en cada escuela antes de reanudar las actividades.