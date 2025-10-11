USEBEQ extiende al lunes suspensión de clases por lluvias

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que extiende a este lunes 13 de octubre la suspensión de clases en las escuelas de los municipios serranos, a causa de las fuertes lluvias.

En un comunicado, la USEBEQ precisó que la medida incluye a los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Tolimán.

Esto, como medida preventiva para garantizar la seguridad de alumnos, docentes, así como madres y padres de familia o tutores de las comunidades escolares, mitigando con esto posibles riesgos en los traslados.

Adicionalmente, desde este viernes y durante todo el fin de semana, funcionarios de la USEBEQ realizarán recorridos para supervisar y verificar las instalaciones de los centros educativos.

La USEBEQ solicita a las madres, padres de familia o tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de este organismo, y reitera su compromiso y prioridad con la seguridad de las y los maestros, personal de apoyo administrativo, niños, niñas y adolescentes.