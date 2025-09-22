Coleccionables de Harry Potter en Cinemex: guía completa

Para conseguir los nuevos coleccionables de Harry Potter en Cinemex, debes ser miembro del programa de lealtad Cinemex Loop y comprar un boleto para cualquiera de las funciones de reestreno de Harry Potter. La tarjeta aparecerá automáticamente en la sección “Coleccionables” de tu app de Cinemex y debes comprar el “Combo Para Compartir”, que tiene un costo de $320 pesos e incluye unas palomitas grandes y dos refrescos, con los que te llevarás dos vasos de la colección. No se venden por separado.

Esta promoción estará disponible durante el ciclo de reestrenos de las primeras cuatro películas de Harry Potter, a partir del 18 de septiembre.

La Magia Vuelve a la Pantalla Grande (y a tus Manos)

En una jugada que ha desatado la euforia de los fans, Cinemex ha anunciado el reestreno de las primeras cuatro películas de la saga Harry Potter en sus salas de cine.

Pero eso no es todo. Para celebrar este regreso a Hogwarts, la cadena de cines ha lanzado una serie de coleccionables de edición limitada que se convertirán en el objeto de deseo de cualquier mago o bruja que se respete. Desde una tarjeta digital conmemorativa hasta unos espectaculares vasos temáticos, la magia no solo estará en la pantalla, sino también en tus manos.

Si no quieres quedarte fuera y quieres saber cómo conseguir cada uno de estos tesoros, aquí te hemos preparado la guía definitiva.

La Tarjeta Digital de Colección: Un Souvenir en tu Celular

En lugar de un coleccionable físico, Cinemex ha apostado por un souvenir digital que podrás guardar para siempre en tu celular.

¿Qué es?

Es una tarjeta digital conmemorativa de Harry Potter, con un diseño exclusivo, que se añadirá a tu perfil en la aplicación de Cinemex.

¿Cómo la consigo? Paso a paso:

La clave para obtener esta tarjeta está en ser parte de la “familia” Cinemex.

Debes ser miembro de Cinemex Loop: Este es el programa de lealtad de la cadena. Si aún no eres miembro, puedes inscribirte fácilmente en su página web o directamente en la taquilla de cualquier cine. Compra tu Boleto: Adquiere al menos un boleto para cualquiera de las funciones de reestreno de las películas de Harry Potter. ¡Aparecerá por Magia!: Una vez que tu compra esté registrada, la tarjeta digital aparecerá automáticamente en la sección de “Mis Coleccionables” dentro de la app de Cinemex.

Aclaraciones Importantes:

Es 100% Digital: No existe una versión física de esta tarjeta.

No tiene Costo Adicional: Es un regalo por tu compra, siempre y cuando seas miembro de Loop.

Necesitas la App: La única forma de ver y conservar tu tarjeta es a través de la aplicación oficial de Cinemex.

Los Vasos Coleccionables: El Tesoro de la Dulcería

Para los que amamos los coleccionables físicos, Cinemex también ha pensado en nosotros. Han lanzado una colección de cuatro vasos temáticos con diseños espectaculares inspirados en el mundo mágico.

¿Cómo los consigo?

Aquí la estrategia es diferente. Los vasos no se venden por separado. Para obtenerlos, necesitas comprar el “Combo Para Compartir”.

Costo del Combo: $320 pesos.

¿Qué incluye? Unas palomitas grandes de mantequilla. Dos refrescos grandes. Dos vasos coleccionables de Harry Potter.

La Dinámica: Cada combo te da dos vasos, lo que significa que necesitarás comprar al menos dos combos para intentar conseguir los cuatro diseños diferentes.

Aclaraciones Importantes:

Disponibilidad Limitada: Los vasos estarán disponibles solo hasta agotar existencias . Y créenos, con la fiebre de Harry Potter, volarán de las dulcerías

No se Venden por separado: No intentes pedir solo el vaso. La promoción está ligada exclusivamente a la compra del combo.

El Calendario Mágico: ¿Cuándo se Reestrena cada Película?

El ciclo de reestrenos se extenderá por tres semanas, abarcando las primeras cuatro películas de la saga. ¡Organízate para que no te pierdas tu favorita!

¡ATENCIÓN! En septiembre y octubre, Cinemex se convierte en Hogwarts. Deja en tus comentarios qué casa eres. Compra tus boletos para los primeros dos reestrenos en la app. pic.twitter.com/9olrcmUEwz — Cinemex (@Cinemex) September 2, 2025

Del 18 al 24 de septiembre: Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Cámara Secreta

Del 25 de septiembre al 1 de octubre: Harry Potter y la Cámara Secreta Harry Potter y el Prisionero de Azkaban

Del 2 al 8 de octubre: Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Harry Potter y el Cáliz de Fuego



¿Qué es Cinemex Loop y por qué Deberías Unirte?

Si aún no eres parte de Cinemex Loop, esta es la excusa perfecta. Es el programa de lealtad que recompensa a los cinéfilos frecuentes.

¿Cómo funciona? Al inscribirte , obtienes una tarjeta (física o digital) con la que acumulas puntos con cada compra (10% en dulcería, 5% en taquilla).

Beneficios: Esos puntos los puedes canjear por boletos o productos de dulcería. Además, como miembro, tienes acceso a precios especiales (como el “Combo Lunes”), promociones exclusivas y, como en este caso , a coleccionables únicos.

Niveles: El programa tiene diferentes niveles (One, Red, Black) que vas alcanzando según el número de visitas que hagas al año, cada uno con mejores beneficios.

Una Oportunidad Única para Revivir la Magia

El regreso de Harry Potter a los cines de Cinemex, acompañado de estos increíbles coleccionables, es mucho más que una simple estrategia de marketing. Es un evento que apela directamente a la nostalgia de una generación que creció leyendo los libros y esperando cada estreno en el cine.

Es la oportunidad perfecta para revivir la magia en la pantalla grande, para presentarle este universo a una nueva generación y, de paso, para hacerse con unos coleccionables que, en unos años, serán verdaderos tesoros.

Así que ya lo sabes. Elige tu película favorita, únete a Cinemex Loop, compra tu boleto y prepárate para un viaje de regreso a Hogwarts. Y no te olvides de pasar por la dulcería, porque esos vasos no se van a conseguir solos.

