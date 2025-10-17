La Niñera México: así lucen los actores del remake de TV Azteca

La versión mexicana de “La Niñera” fue una adaptación producida por TV Azteca en 2007. La serie, aunque intentó replicar el éxito de la original, fue cancelada tras una sola temporada y es recordada por muchos como un fracaso.

El Eco de una Risa Inolvidable: La Adaptación que Pocos Recuerdan

Hay series que se convierten en un fenómeno global, personajes que se graban a fuego en nuestra memoria colectiva. Y “La Niñera“ (The Nanny), la icónica sitcom de los 90 protagonizada por Fran Drescher, es sin duda una de ellas. Su estilo extravagante, su voz nasal inconfundible y su risa explosiva la convirtieron en un tesoro de la televisión.

Tal fue su éxito que, en 2007, TV Azteca se embarcó en una de las tareas más arriesgadas de su historia: hacer una versión mexicana. El resultado fue “La Niñera”, una adaptación que, aunque llena de buenas intenciones, no logró capturar la magia del original y se desvaneció de la pantalla tras una sola y olvidada temporada.

Pero, ¿qué fue de aquellos actores que se atrevieron a llenar los zapatos de Fran Fine, Mr. Sheffield y el resto de la pandilla? A casi 20 años de su estreno, desempolvamos el baúl de los recuerdos para ver cómo lucen hoy los protagonistas de este curioso y fallido experimento televisivo.

“La Niñera” México: Un Vistazo al Pasado

Antes de ver el presente, recordemos la premisa. La adaptación mexicana seguía la misma historia, pero “tropicalizada”:

Francisca “Fran” Flores (en lugar de Fran Fine): Una encantadora y extravagante mujer de la colonia Roma, que tras ser despedida de la boutique de novias de su ex-novio, llega por casualidad a la mansión de un millonario viudo para vender cosméticos y termina siendo contratada como la niñera de sus tres hijos.

Maximiliano Fábregas (en lugar de Maxwell Sheffield): Un exitoso productor de teatro, viudo y de ascendencia británica, que vive en una lujosa casa en Las Lomas.

Sisi (en lugar de C.C. Babcock): La socia de Maximiliano, eternamente enamorada de él y la rival de Fran.

Nicolás (en lugar de Niles): El sarcástico y leal mayordomo de la familia Fábregas.

El “Antes y Después” del Elenco

Lisset como Francisca “Fran” Flores

El reto: Llenar los zapatos de Fran Drescher era una misión casi imposible. La actriz y cantante Lisset fue la valiente elegida. Con su propio carisma y talento para la comedia, Lisset entregó una interpretación energética y entrañable, aunque inevitablemente opacada por la sombra del personaje original.

El Después: La cancelación de “La Niñera” no detuvo su carrera. Lisset ha demostrado ser una de las actrices más trabajadoras y versátiles de su generación. Se ha mantenido increíblemente activa en: Telenovelas: Ha participado en decenas de producciones tanto en Televisa como en TV Azteca, con papeles destacados en “Amor en Custodia”, “Para Volver a Amar” y, más recientemente, en “Mi Fortuna es Amarte. Teatro Musical: Es una de las grandes reinas del teatro musical en México , habiendo protagonizado obras como “Mamma Mia!”, “Cats” y “Fiebre de Sábado por la Noche. Conducción: También ha incursionado como conductora en programas de televisión

Hoy, Lisset sigue siendo una figura muy querida y respetada en el medio del espectáculo.



Francisco de la O como Maximiliano Fábregas

El Reto: Interpretar al “Mr. Sheffield” mexicano, ese productor británico, rígido y encantador. El papel recayó en Francisco de la O , un actor de teatro y televisión con una sólida trayectoria.

El Después: Tras “La Niñera”, De la O ha continuado su carrera , aunque con un perfil un poco más bajo. Ha participado en varias telenovelas y series<span style=”font-weight: 400;”>, como “Vivir a Destiempo” y “Lo que callamos las mujeres. También ha seguido muy activo en el teatro , participando en puestas en escena de diversos géneros.

Gala Montes como Elenita

El Reto: Interpretar a la hija mayor, la inteligente pero introvertida. Una muy joven Gala Montes fue la encargada de este papel.

El Después: De todo el elenco infantil, Gala Montes es quien ha tenido la carrera más exitosa y meteórica . Tras “La Niñera”, se consolidó como una de las actrices jóvenes más importantes de la televisión. Éxito en Telemundo: Se convirtió en una estrella en Telemundo, con papeles protagónicos en series como “El Señor de los Cielos” (donde interpretó a la hija de Aurelio Casillas) y “Diseñando tu Amor. Carrera Musical: También ha lanzado su carrera como cantante, demostrando su talento en múltiples facetas.

Hoy, Gala es una joven estrella con una carrera en pleno ascenso.



Otros Miembros del Elenco

Roberto Leyva como Nicolás (Niles): El actor que interpretó al carismático mayordomo ha seguido activo en el teatro y con papeles secundarios en televisión.

Luciana Silveyra como Sisi (C.C.): La actriz argentina ha continuado su carrera principalmente en series de televisión y cine en México

Daniela Wong como Julieta y Carlos Hays como Fausto: Los actores que interpretaron a los hijos menores han tenido carreras más esporádicas en la actuación

¿Por Qué Fracasó “La Niñera” México?

A pesar de tener un buen elenco y el respaldo de una historia probada, la versión mexicana nunca despegó. Las razones son varias:

La Sombra del Original: El carisma y la personalidad de Fran Drescher eran simplemente irrepetibles. Cualquier intento de imitarla estaba destinado a sentirse como una copia. El Humor no “Tropicalizó” Bien: A diferencia de otras adaptaciones exitosas, gran parte del humor de “The Nanny” se basaba en la cultura judía-neoyorquina de Fran, un contexto muy específico que no se tradujo fácilmente a la realidad de la colonia Roma en la CDMX La Competencia: En 2007, la televisión mexicana estaba dominada por otro tipo de formatos. Las sitcoms de estilo estadounidense no tenían el mismo arraigo que hoy en día.

Un Experimento Valiente pero Olvidado

Hoy, “La Niñera” México es una curiosidad, un recuerdo borroso en la historia de la televisión mexicana. Para muchos, es un ejemplo de “lo que no se debe hacer” al adaptar un clásico.

Sin embargo, también fue un semillero de talento. Visto en retrospectiva, es fascinante ver los inicios de una estrella como Gala Montes o apreciar el esfuerzo de un elenco que se enfrentó a un reto monumental.

Aunque la serie fue un fracaso comercial, su recuerdo nos sirve para valorar aún más la magia del original y para entender lo difícil que es capturar un rayo en una botella dos veces. “La Niñera” solo hay una, y su voz nasal y su risa escandalosa seguirán resonando, inimitables, en la historia de la comedia.

