Netflix y Spotify se unen: nueva era de videopódcast en streaming

Netflix y Spotify han anunciado una alianza histórica para llevar pódcast en formato de video a la plataforma de streaming. A partir de principios de 2026, una selección de 16 de los pódcast más populares de Spotify y The Ringer, como “The Bill Simmons Podcast” y “Conspiracy Theories”, estarán disponibles para ver en video en Netflix. El lanzamiento inicial será en Estados Unidos, con planes de expansión a otros mercados, incluyendo Latinoamérica, más adelante. Esta colaboración busca capitalizar la creciente popularidad de los videopódcast y ofrecer a los creadores una nueva y masiva ventana de distribución.

La batalla por tus oídos (y ahora, por tus ojos): la alianza que cambia las reglas del juego

En la implacable guerra del streaming, donde cada plataforma lucha por cada segundo de nuestra atención, acaba de producirse un movimiento sísmico. Dos de los gigantes más grandes del entretenimiento digital, Netflix y Spotify, han decidido que es mejor ser aliados que rivales.

Starting in early 2026, a curated selection of Spotify’s top video podcasts — including shows from Spotify Studios and The Ringer Network — are coming to Netflix! The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The McShay Show, The Rewatchables, Serial Killers, and The Dave Chang… pic.twitter.com/oHWYwuXHt2 — Netflix (@netflix) October 14, 2025

En un anuncio que ha sorprendido a toda la industria, las dos compañías han revelado una colaboración sin precedentes: los pódcast de video de Spotify llegarán a Netflix. Lo que hasta ahora era una experiencia principalmente auditiva, está a punto de convertirse en un espectáculo visual, transformando a nuestros podcasters favoritos en las nuevas estrellas de la “tele.

¿Qué significa esta alianza y cómo funcionará?

A partir de principios de 2026, Netflix comenzará a agregar a su catálogo una selección de los videopódcast más exitosos producidos por Spotify Studios y su influyente red de deportes y cultura pop, The Ringer.

¿Qué es un videopódcast? Es, sencillamente, la versión en video de un pódcast. En lugar de solo escuchar la conversación, puedes ver a los presentadores y a sus invitados en el estudio , a menudo con una producción de alta calidad, gráficos y segmentos visuales.

¿Cómo se verá en Netflix? Los pódcast se presentarán como si fueran una serie más, con sus temporadas y episodios, que podrás ver en tu televisor, computadora o celular

El Lanzamiento Inicial: La colaboración comenzará en Estados Unidos , pero ambas compañías han dejado claro que su intención es expandirla a otros mercados , incluyendo Europa y Latinoamérica, en los meses siguientes.

Lauren Smith, vicepresidenta de Netflix, lo explicó así: “A medida que los videopódcast son más populares, esta alianza nos permite ofrecer versiones completas en video de estos programas tanto a nuestra audiencia como a la de Spotify, haciendo nuestra oferta de entretenimiento más emocionante que nunca”.

El catálogo inicial: deportes, cultura pop y crímenes reales

La primera oleada de pódcast que llegará a Netflix es un “quién es quién” del universo de The Ringer y Spotify, abarcando algunos de los temas más populares del momento.

Para los amantes del deporte:

The Bill Simmons Podcast: Uno de los pódcast deportivos más escuchados del mundo.

The Ringer NFL, NBA y F1 Shows: Programas especializados con análisis profundos de las ligas más importantes

The Zach Lowe Show y The Mismatch: Dos referentes para los fanáticos del baloncesto.

Para los cinéfilos y amantes de la cultura pop:

The Rewatchables: Un pódcast de culto donde se analizan películas clásicas que vale la pena ver una y otra vez.

The Big Picture: Un show sobre las últimas noticias y tendencias de la industria del cine

Dissect: Un pódcast de análisis musical que desmenuza, canción por canción, algunos de los álbumes más importantes de la historia

Para los fanáticos del “True Crime”:

Conspiracy Theories: Explora las teorías de conspiración más famosas de la historia.

Serial Killers: Un análisis profundo de la mente de los asesinos en serie más notorios.

¿Por qué Netflix y Spotify necesitan esta alianza?

Esta colaboración es una jugada de ajedrez brillante que beneficia a ambas compañías de maneras cruciales.

¿Qué gana Netflix?

Contenido Fresco y Barato: Producir una serie de ficción de alto nivel cuesta cientos de millones de dólares. Licenciar pódcast ya exitosos es una forma mucho más económica de añadir horas y horas de contenido atractivo a su catálogo. Atraer Nuevas Audiencias: Los pódcast tienen comunidades de fans increíblemente leales. Al traer un show como el de Bill Simmons a su plataforma, Netflix atrae a su masiva audiencia deportiva. Capitalizar una Tendencia: El consumo de pódcast en video ha explotado en plataformas como YouTube . Netflix simplemente está entrando en un mercado en pleno auge.

¿Qué gana Spotify?

Una Ventana de Exposición Masiva: Netflix tiene más de 270 millones de suscriptores en todo el mundo. Poner sus pódcast frente a esa audiencia es una oportunidad de promoción sin precedentes. Elevar el Estatus de sus Creadores: Convertir a sus podcasters en “estrellas de Netflix” eleva su perfil y el valor de su contenido. Monetización: Aunque no se han revelado los detalles financieros, es seguro que Spotify recibirá una jugosa suma por la licencia de su contenido.

El futuro en Latinoamérica: ¿Veremos a “La Cotorrisa” en Netflix?

Aunque el acuerdo inicial es para el mercado estadounidense, la expansión a Latinoamérica es casi una certeza. En países como México, el consumo de pódcast es masivo, con shows como “La Cotorrisa”, “Se Regalan Dudas” o “Leyendas Legendarias” acumulando millones de escuchas.

La posibilidad de ver versiones en video de estos pódcast en una plataforma como Netflix sería un éxito garantizado. Abriría la puerta a que los creadores locales alcancen una audiencia aún mayor y a que los fans disfruten de su contenido favorito con una producción de mayor calidad.

La convergencia de todo el entretenimiento

La alianza entre Netflix y Spotify es mucho más que un simple acuerdo de contenido. Es la señal más clara de que las barreras entre los diferentes formatos de entretenimiento se están derrumbando. Las series, las películas, la música y los pódcast ya no viven en universos separados; están convergiendo en una única y gran experiencia de streaming.

Para nosotros, los usuarios, esto son excelentes noticias. Significa más opciones, más formas de conectar con las historias que amamos y la posibilidad de ver a nuestros creadores de contenido favoritos brillar en los escenarios más grandes.

El futuro del entretenimiento se está escribiendo en tiempo real, y parece que Netflix y Spotify han decidido escribir el próximo capítulo juntos. La era del videopódcast como evento de streaming masivo ha comenzado.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.