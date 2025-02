John Lithgow podría participar en la nueva serie de Harry Potter

Aunque el estreno de la nueva serie de Harry Potter en Max aún está lejos, la producción ya está en marcha, y la atención del público se centra en los actores que darán vida a los icónicos personajes. Un nuevo informe sugiere que John Lithgow sería el elegido para interpretar al profesor Albus Dumbledore.

¿Ya es oficial?

Según Deadline, Lithgow y Warner Bros. están en las etapas finales de negociación, y todo indica que su participación es casi un hecho. La compañía, sin embargo, ha sido cautelosa con la información, afirmando que son conscientes de que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avanzan en la preproducción, solo confirmarán los detalles cuando finalicen los acuerdos.

Sobre el actor

A sus 79 años, Lithgow es un actor reconocido y galardonado, con una trayectoria que incluye papeles en The Crown, Dexter, How I Met Your Mother, y más recientemente en Cónclave. Su experiencia y talento lo convierten en un fuerte candidato para interpretar al sabio director de Hogwarts.

¿Qué se sabe del resto del elenco?

Por ahora, no hay confirmaciones sobre quiénes interpretarán a Harry, Ron y Hermione, aunque se espera que la información se revele en algún momento de este año.

La serie de Harry Potter tiene previsto su estreno en 2026, por lo que los fanáticos aún tendrán que esperar para ver cómo se desarrolla esta nueva adaptación.

Conclusión

Si bien la participación de John Lithgow como Dumbledore aún no es oficial, su posible elección ha generado gran expectativa entre los fanáticos de Harry Potter. Con su experiencia y trayectoria, podría aportar una interpretación única al querido personaje. Mientras tanto, la producción de la serie avanza, y aunque todavía hay muchas incógnitas sobre el elenco, el proyecto promete generar un gran impacto cuando finalmente llegue en 2026.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.