Preventa de boletos al Mundial de Futbol 2026 supera el millón de entradas

La preventa de boletos para el Mundial de Futbol 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, superado el millón de entradas vendidas, la mayoría de é stas en los países anfitriones.

Over one million FIFA World Cup 26™ tickets were purchased during the @Visa Presale Draw. ⚽️Tickets were purchased by fans from 212 countries and territories ⚽️Highest demand from United States, Canada and Mexico ⚽️Early Ticket Draw entry period to open on 27 October… pic.twitter.com/pGHz6n1iTA — FIFA Media (@fifamedia) October 16, 2025

Información de la FIFA señala que desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la preventa de las entradas.

La respuesta ha sido increíble

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta de boletos para el Mundial 2026 y ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización.

Tras los tres países anfitriones, los países con más demanda de boletos han sido Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Selecciones clasificadas

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones clasificadas para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

“Me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”, con la organización en tres sedes, por primera vez en la historia, y la participación de 48 equipos, finalizó el dirigente del máximo órgano del futbol asociación.