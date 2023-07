Fran Drescher “La Niñera” lidera la huelga de actores de Hollywood

Fran Drescher, famosa por su papel principal en la icónica serie de comedia “The Nanny“, ha asumido el papel de líder sindical de los guionistas que han decidido llevar a cabo una huelga en Estados Unidos.

La actriz Fran Drescher, ha surgido como una de las figuras más influyentes dentro de los sindicatos de actores en Estados Unidos. En la actualidad, está liderando una masiva huelga en Hollywood que involucra a millones de dólares.

¿A que se debe la huelga?

Este jueves, los actores de Hollywood han anunciado la decisión de llevar a cabo una huelga después de que las negociaciones contractuales con los estudios no tuvieran éxito. Esta acción conjunta, en la que se unen a los guionistas, es algo que no se ha visto en seis décadas y amenaza con paralizar la industria del cine y la televisión en Estados Unidos.

El comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) ha votado de manera unánime a favor de iniciar la huelga contra los estudios y las plataformas de streaming. Los actores están demandando mejoras salariales, una revisión en los pagos por las repeticiones de sus producciones, así como claridad en el uso de la inteligencia artificial en la industria, entre otros aspectos tecnológicos.

Excelso discurso

En su rol como presidenta del SAG-AFTRA, Fran Drescher pronunció un discurso enérgico, enfatizando que los altos ejecutivos deben compartir los beneficios con aquellos que les han ayudado a alcanzar la posición privilegiada que disfrutan, como los actores y guionistas.

“Este es un momento histórico. Es hora de la verdad. Si no nos levantamos ahora, todos estaremos en apuros. Nos enfrentamos a la amenaza de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas. Exigimos respeto y reconocimiento por nuestras contribuciones. Deben compartir las ganancias, porque ustedes no existirían sin nosotros”, declaró la protagonista de The Nanny.

La huelga en Hollywood está programada para comenzar a la medianoche del viernes 14 de julio, con la participación de todos los miembros del sindicato, líderes y personal de trabajo.