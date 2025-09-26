Roberto Cantoral e Itatí Zucchi dejaron herencia artística a su hija Itatí Cantoral

Roberto Cantoral e Itatí Zucchi heredaron a su hija Itatí Cantoral el gusto y la pasión por el mundo del espectáculo, el a través de la música y ella por medio de la actuación.

Roberto Cantoral García nació el 7 de junio de 1935 en Toluca, Estado de México, y fue uno de los grandes compositores mexicanos, un hombre capaz de convertir minutos en melodías que atraviesan generaciones.

Algunas de sus canciones más recordadas son “El reloj”, “La barca”, “Al final”, “Quiero huir de mí” y “Noche, no te vayas”, que interpretó con el trio Los Caballeros, que integraron Benjamín “Chamín” Correa y Leonel Gálvez.

Además de su obra artística, Roberto dejó huella organizativa: llegó a ser presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), promoviendo los derechos de los creadores de música.

Su vida personal también habló de pasión y compromiso: conoció a Itatí Zucchi y, conmovido, decidió casarse con ella apenas nueve días después de conocerse.

Esa decisión, precipitada para muchos, fue para Roberto Cantoral e Itatí Zucchi el inicio de un hogar que mezcló música, actuación y entrega.

Roberto Cantoral murió en 2010, dejando un legado artístico inmenso, pero también una hija dedicada a preservar y reflejar ese legado, Itatí.

La bailarina argentina que cruzó los escenarios — Itatí Zucchi

Nacida en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 1937, Itatí Zucchi mostró desde joven afinidades con el arte: actriz y bailarina de formación, también cultivó disciplinas físicas, destacando incluso en judo.

Su vida dio un giro significativo al cruzar fronteras: fue en un viaje por Sudamérica cuando conoció a Roberto en Viña del Mar, impulsados por el impulso del arte, la belleza de una nueva cultura, y la música que ya resonaba en la voz del compositor. El flechazo fue instantáneo.

Itatí Zucchi tomó un papel determinante más allá de su relación romántica: como madre, como formadora, como ejemplo. Compartió con sus hijos el amor al escenario, a la disciplina, al compromiso emocional del actor.

Incluso tras la muerte de Roberto —y después la suya, en 2020, víctima del COVID‑19—, su presencia permanece viva en relatos de la familia, en recuerdos y en promesas hechas en su nombre.

Un amor fugaz, un impacto duradero

Una de las historias más conmovedoras es la rapidez con que nació su unión: sólo nueve días después de conocerse, Roberto e Itatí decidieron casarse. No fue un impulso vacío, sino un acto lleno de convicción: era la unión de dos mundos artísticos, de dos personas dispuestas a construir un hogar en medio del canto, de la danza y del teatro.

Ese amor no solo concibió a la actriz que hoy todos reconocen, sino también formó un ambiente en el que las artes no eran solo vocación, sino forma de vida. Un padre compositor y una madre actriz‑bailarina: la combinación era potentísima, y Itatí Cantoral recogió la semilla.

Legado y presencia cotidiana

Hoy el legado de Roberto Cantoral y de Itatí Zucchi vive en los escenarios, en los recuerdos de la familia, y en las decisiones de los hijos. No solo por el arte que compartieron o por los aplausos que cosecharon, sino por la manera en que incidieron en la personalidad artística de Itatí.

Itatí ha hecho público el impacto de sus padres, extrañándolos, recordando sus valores, comprometiéndose con la responsabilidad de continuar ese linaje de entrega artística. Su hermano José, por ejemplo, hizo una promesa a su madre enferma para que descansara tranquila sabiendo que sus hijos seguirían unidos detrás del amor al arte.