Apple TV transmitirá la Fórmula 1 en un acuerdo histórico

Apple TV se ha adjudicado los derechos exclusivos para transmitir la Fórmula 1 en Estados Unidos a partir de la temporada 2026. El acuerdo, que tendrá una duración de cinco años, significa que todas las prácticas, clasificaciones y carreras de la F1 se verán a través de la plataforma de Apple en ese país. Lo más importante para los suscriptores es que las carreras estarán incluidas en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de comprar un paquete deportivo adicional. Este movimiento no afecta los derechos de transmisión en México y el resto del mundo por ahora.

La Bandera a Cuadros Ondea para Apple: La F1 tiene un Nuevo Hogar

La batalla por el dominio del streaming ya no se libra solo en el terreno de las series y las películas. La nueva y más codiciada joya de la corona son los deportes en vivo. Y Apple, con la chequera en la mano y una ambición sin límites, acaba de dar el golpe más espectacular hasta la fecha.

En un anuncio que sacudirá por completo el panorama de las transmisiones deportivas, se ha confirmado que la Fórmula 1, el pináculo del automovilismo mundial, llegará en exclusiva a Apple TV en Estados Unidos a partir de 2026.

Este no es un simple acuerdo de transmisión. Es una declaración de intenciones, una apuesta multimillonaria que no solo consolida a Apple como un jugador de primer nivel en el mundo del deporte, sino que también promete cambiar la forma en que millones de fans experimentan la máxima categoría.

¿Qué Significa este Acuerdo? Desglosando los Detalles

El acuerdo entre Apple y la Fórmula 1 es multifacético y tiene implicaciones importantes para los espectadores.

Exclusividad en Estados Unidos: A partir de la temporada 2026 y durante cinco años, Apple TV será el único lugar para ver legalmente todas las sesiones de un fin de semana de Gran Premio en EE. UU. Esto pone fin a la era de ESPN, que actualmente posee los derechos

Todo Incluido en la Suscripción: Esta es la mejor noticia para los usuarios. A diferencia de su modelo con el fútbol de la MLS (donde se necesita un “Season Pass” adicional), las carreras de la F1 estarán incluidas en la suscripción estándar de Apple TV , que actualmente cuesta 12.99 dólares al mes. No habrá pagos extra.

Contenido Gratuito para Enganchar: En una jugada de marketing muy inteligente, Apple ha anunciado que todas las sesiones de entrenamientos libres y algunas carreras seleccionadas estarán disponibles de forma gratuita en la aplicación, incluso para quienes no tengan una suscripción. El objetivo es claro: seducir a nuevos fans y convencerlos de que vale la pena pagar por el paquete completo.

El Futuro de F1 TV: La plataforma de streaming oficial de la Fórmula 1, F1 TV Pro, no desaparecerá, pero su funcionamiento cambiará en Estados Unidos . Para poder acceder a ella, los usuarios necesitarán tener también una suscripción a Apple TV.

¿Afecta a México y Latinoamérica?

Por ahora, no. Este acuerdo es exclusivo para el mercado estadounidense. En México y el resto de Latinoamérica, los derechos de transmisión seguirán en manos de los operadores actuales (como Fox Sports y F1 TV) hasta que sus contratos expiren. Sin embargo, este es un primer paso que podría sentar un precedente para futuras negociaciones a nivel global.

Las Cifras de un Acuerdo Monumental

Aunque Apple es famosa por su secretismo, fuentes como CNBC han revelado las cifras aproximadas detrás de esta alianza.

Costo Anual: pagaría alrededor de Apple por los derechos.

Valor Total del Acuerdo: El contrato por cinco años estaría valuado en unos 700 millones de dólares .

Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con los 85 millones de dólares anuales que pagaba ESPN, demostrando el inmenso valor que la F1 ha adquirido en el mercado estadounidense.

La Apuesta de Apple por los Deportes en Vivo

La incursión en la Fórmula 1 no es un movimiento aislado. Es la pieza más grande y brillante de una estrategia que Apple ha estado construyendo durante años para convertirse en un destino principal para los deportes en vivo.

Friday Night Baseball (MLB): Su primer gran acuerdo, para transmitir partidos de béisbol los viernes por la noche

MLS Season Pass: Su apuesta más ambiciosa hasta la fecha. Adquirieron los derechos globales de la liga de fútbol estadounidense por 10 años, un acuerdo que se vio catapultado por la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami.

La Película de F1: Apple ya estaba inmersa en el mundo de la F1 con la producción de la esperada película protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem , dirigida por Joseph Kosinski . Este nuevo acuerdo de transmisión crea una sinergia perfecta.

Con la F1 en su catálogo, Apple TV ahora tiene en su poder los derechos de dos de los deportes con mayor crecimiento y potencial en el mercado estadounidense.

¿Por Qué la Fórmula 1 Eligió a Apple?

Para la F1, esta alianza es un paso lógico hacia el futuro.

Alcance Global y Calidad de Producción: Apple no es solo una plataforma de streaming; es una de las marcas más grandes y respetadas del mundo . Asociarse con ellos garantiza una producción de altísima calidad y una exposición masiva. Atraer a una Audiencia Joven y Tecnológica: La base de usuarios de Apple es, en general, más joven y más afín a la tecnología, un perfil demográfico que la F1 ha estado persiguiendo activamente, especialmente desde el éxito de la serie de Netflix “Drive to Survive. Innovación en la Transmisión: Se espera que Apple no se limite a transmitir la señal internacional . Podemos anticipar innovaciones en la experiencia de visualización, como múltiples cámaras a bordo, datos en tiempo real y una integración perfecta con todo el ecosistema de Apple.

La Parrilla de Salida para una Nueva Era

El acuerdo entre Apple TV y la Fórmula 1 es mucho más que un simple cambio de canal. Es un hito que marca el inicio de una nueva era en las transmisiones deportivas. Es la consolidación de los gigantes tecnológicos como los nuevos reyes del contenido en vivo y la prueba de que la F1 ha completado su conquista del mercado americano.

Para los fans en Estados Unidos, significa una nueva forma de experimentar su deporte favorito, con la promesa de una calidad de producción y una accesibilidad sin precedentes. Para el resto del mundo, es un emocionante vistazo al futuro.

El interés de Apple por la F1 no es nuevo, pero este acuerdo lo solidifica. Desde la famosa imagen de Tim Cook ondeando la bandera a cuadros en Austin, hasta la producción de su propia película, la compañía de la manzana ha dejado claro que quiere ser parte del Gran Circo. Y a partir de 2026, no solo serán parte, sino que serán los dueños de la carpa principal. Las luces del semáforo están a punto de apagarse para una nueva y emocionante carrera. Y esta vez, la pista es el mundo del streaming.

