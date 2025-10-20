El vino queretano se bebe y se vive: Eugenio Parrodi

El vino se bebe y se vive, y el vino queretano celebra en cada burbuja la obtención a principios de este año de la primera Indicación Geográfica Protegida (IGP), enfatizó el presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro, Eugenio Parrodi Wiechers.

En el marco de la quinta edición del Festival del Vino Queretano 2025, que se llevó a cabo el fin de semana en el municipio de Corregidora, Parrodi Wiechers refirió a Alternativo.mx que ese reconcimiento confirma que la entidad ha sabido convertir su tierra y su clima en identidad y en un producto de altísima calidad.

“Detrás de cada botella hay manos que trabajan con amor, detrás de cada botella hay familias que creen en el campo y detrás de cada botella hay talento que transforma la vid en orgullo nacional”, aseguró.

La IGP del vino en México no solo pertenece a una bodega o a un solo nombre, pertenece a todos los productores, enólogos, agricultores, empresarios, académicos , autoridades y comunidades que creyeron en el vino mexicano, agregó el empresario.

En ese sentido, puntualizó que Querétaro es hoy en día un referente del enoturismo, un ejemplo de colaboración del sector productivo y del gobierno.

“El vino queretano cuenta una historia de esfuerzo colectivo, cada racimo representa el trabajo en el campo, cada copa contiene el arte de los enólogos y cada visitante que llega a los viñedos queretanos constata la fuerza y el trabajo de un sector económico, cultural y turístico digno de exportación”, aseguró.

“Hoy, como clúster vitivinícola, reafirmamos nuestro compromiso con el futuro, con seguir fortaleciendo la calidad, la sustentabilidad y la producción de nuestros vinos, abriendo caminos para las nuevas generaciones de productores y hacer de Querétaro una región vitivinícola reconocida no solo por sus vinos, sino por entender la vida a través de ellos”, abundó.

Parrodi Wiechers comentó que con la IGP, el vino queretano ya tiene protección y su historia apenas comienza… “salud por querétaro y por México”.

La Indicación Geográfica Protegida es una certificación que reconoce la calidad, autenticidad y reputación de los vinos producidos en una región, la cual es considerada de “viticultura extrema” por sus condiciones climáticas y de altitud.

El presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro ilustró que el estado de Querétaro cuenta con más de 700 hectáreas sembradas de vid, de las cuales 80 por ciento se destinan a la producción de vino, alcanzando una producción anual de 3.5 millones de botellas y más de 350 etiquetas registradas.

Agregó que Querétaro ocupa el primer lugar nacional en producción y exportación de vino espumoso elaborado con método tradicional, con exportaciones cercanas a 60 mil cajas de nueve litros cada una, principalmente a Estados Unidos, Asia y Europa.