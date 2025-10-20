¿Qué se celebra el 18 de marzo en México? expropiación petrolera

El 18 de marzo se celebra en México el Día de la Expropiación Petrolera. Esta fecha conmemora el histórico anuncio realizado en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, mediante el cual el gobierno mexicano nacionalizó la industria petrolera, expropiando los bienes de las compañías extranjeras que operaban en el país. Este acto es considerado uno de los momentos más importantes del siglo XX en México, un símbolo de soberanía nacional y autodeterminación económica.

La Fecha que Redefinió la Soberanía de México

Nuestro calendario está lleno de fechas que nos recuerdan batallas y héroes. Pero hay una, el 18 de marzo, que conmemora una batalla diferente, una que no se libró con cañones, sino con leyes, con la radio y con la unidad de todo un pueblo. Es el día en que México, en un acto de valentía sin precedentes, le dijo al mundo: “El petróleo es nuestro.

Cada 18 de marzo se celebra el Día de la Expropiación Petrolera, uno de los hitos más trascendentales de nuestra historia moderna. Es el recuerdo del día en que el presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó una de las decisiones más audaces y arriesgadas en la historia del país. Pero, ¿qué llevó a ese momento? ¿: Un Tesoro Nacional en Manos Extranjeras

A principios del siglo XX, el petróleo mexicano, el “oro negro” que brotaba de nuestra tierra, estaba en manos de un puñado de poderosas compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. Estas empresas operaban con enormes beneficios y un control casi absoluto sobre la industria, mientras que las condiciones de los trabajadores mexicanos eran, en su mayoría, precarias.

Jornadas Extenuantes: Los obreros petroleros enfrentaban jornadas de trabajo agotadoras.

Salarios Bajos: Recibían salarios muy inferiores a los de sus contrapartes extranjeras.

Nulas Prestaciones: Carecían de seguridad social , indemnizaciones y derechos básicos.

La Gota que Derramó el Vaso: La Lucha Sindical

La mecha que encendió el conflicto fue la lucha por los derechos laborales.

1935: Con el apoyo del gobierno de Cárdenas, se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) .

1936: El sindicato presenta un pliego petitorio exigiendo mejores condiciones: jornada de 40 horas , pago durante enfermedades, jubilaciones y un salario mínimo digno. Las compañías extranjeras rechazaron categóricamente las demandas.

1937: El conflicto escala. El sindicato amenaza con una huelga general. El caso llega a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje , que, tras un análisis, determina que las empresas sí tenían la capacidad económica para cumplir con las demandas de los trabajadores.

El Desacato: A pesar del laudo a favor de los trabajadores, las compañías se declararon en rebeldía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se negaron a acatar la ley mexicana.

Este acto de desacato fue la afrenta final, la que le dio al presidente Cárdenas la justificación legal y moral para tomar una decisión drástica.

El Anuncio Histórico: “La Nación Recupera lo que es Suyo”

La noche del 18 de marzo de 1938, a través de una transmisión de radio que paralizó al país, el presidente Lázaro Cárdenas anunció el decreto de la Expropiación Petrolera.

¿Qué significó esto?

El Estado mexicano tomó posesión legal y control total de todos los bienes de las compañías petroleras extranjeras:

Maquinaria e instalaciones.

Refinerías y estaciones de distribución.

Oleoductos, barcos y todos los bienes muebles e inmuebles.

Fue un acto de soberanía sin precedentes. Por primera vez, México tendría el control total sobre la producción, exploración y comercialización de su recurso natural más valioso.

El Nacimiento de PEMEX:

Casi tres meses después, el 7 de junio de 1938, se fundó la empresa paraestatal que se convertiría en el símbolo de esta soberanía: Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La Respuesta del Pueblo: Un Acto de Unidad Nacional

La decisión de Cárdenas no fue fácil. Generó una enorme tensión internacional. Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, y las compañías expropiadas iniciaron un boicot internacional para impedir que México vendiera su petróleo.

Pero la respuesta del pueblo mexicano fue extraordinaria. En un acto de unidad que rara vez se ha visto, ciudadanos de todas las clases sociales se volcaron a donar sus bienes para ayudar al gobierno a pagar la indemnización a las compañías extranjeras. Desde gallinas y joyas de la abuela, hasta los ahorros de toda una vida, los mexicanos hicieron suya la causa. La Expropiación Petrolera se convirtió en un símbolo de orgullo y dignidad nacional.

Lázaro Cárdenas: El Hombre Detrás de la Decisión

Para entender la expropiación, hay que entender al hombre que la lideró. Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) fue uno de los presidentes más transformadores de México.

Un Revolucionario: Inició su carrera en las filas de la Revolución Mexicana

Un Presidente del Pueblo: Su mandato (1934-1940) se caracterizó por un profundo compromiso con la justicia social. Realizó una masiva reforma agraria , repartiendo tierras a los campesinos, y fortaleció la educación pública

Un Defensor de la Soberanía: La expropiación petrolera fue la culminación de su visión de un México dueño de su propio destino.

Su legado es tan grande que su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, se convertiría en una de las figuras más importantes de la izquierda mexicana moderna, fundador del PRD y candidato presidencial en tres ocasiones.

Un Legado que Sigue Vigente

Hoy, más de ocho décadas después, el debate sobre el petróleo en México continúa. Pero lo que es innegable es que el 18 de marzo de 1938 es una de las fechas que definieron el rumbo de nuestro país en el siglo XX.

Celebrar el Día de la Expropiación Petrolera es mucho más que recordar un decreto. Es recordar un momento de valentía, de unidad y de afirmación de nuestra soberanía. Es un recordatorio de que, cuando actúan juntos, el gobierno y el pueblo pueden lograr hazañas que parecen imposibles. Y es un homenaje a Lázaro Cárdenas, el presidente que se atrevió a soñar con un México que fuera, por fin, el verdadero dueño de su propia riqueza.

