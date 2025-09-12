Jornada de 40 horas en México: la guía completa de la reforma

Se viene un cambio histórico en las jornadas laborales de México. La idea es bajarle de 48 a 40 horas a la semana. Pero no va a ser de un día para otro. El plan del gobierno es hacerlo poco a poco, en cinco años. Empezaríamos en 2026 con una jornada de 46 horas y para 2030 ya estaríamos en las 40. Y lo más importante: sin que te bajen el sueldo. Podríamos terminar trabajando de lunes a viernes, 8 horas, y con dos días de descanso.

El Fin de las Semanas “Eternas”: La Lucha por las 40 Horas

Durante años, la historia ha sido la misma para millones en México: trabajar 8 horas, 6 días a la semana. Unas 48 horas que nos tienen en el top de los países que más chambean en el mundo, según la OCDE. Y eso, seamos honestos, nos ha pasado una factura muy cara en nuestra salud, en el tiempo con la familia y hasta en la productividad.

Pero parece que esa realidad está a punto de cambiar.

La idea de bajar la jornada laboral a 40 horas semanales ya no es un sueño guajiro. Es una de las reformas más importantes que se están discutiendo en la Ley Federal del Trabajo, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no se trata solo de trabajar menos, sino de trabajar mejor. Es un cambio de mentalidad que busca que tengamos una mejor calidad de vida y que, de paso, las empresas sean más productivas.

¿Cómo será la Transición? El Calendario Gradual de 48 a 40 Horas

A los empresarios les preocupa que el cambio sea muy de golpe. Por eso, el plan no es un “apagón” de un día para otro. La idea es irnos acostumbrando poco a poco, en un lapso de cinco años, empezando en 2026.

El calendario se vería así:

2026: La jornada se reducirá a 46 horas semanales.

2027: Se reducirá a 44 horas semanales.

2028: Se reducirá a 42 horas semanales.

2029: Se reducirá a 41 horas semanales.

2030: Finalmente, se alcanzarán las 40 horas semanales.

Este esquema progresivo busca dar tiempo a las empresas y a los trabajadores para adaptarse, reorganizar sus procesos y encontrar el modelo que mejor funcione para ellos sin afectar la operación.

Los Nuevos Horarios: ¿Cómo se Distribuirán las 40 Horas?

Y cuando por fin lleguemos a las 40 horas, ¿cómo se va a ver nuestra semana? La Secretaría del Trabajo ha puesto sobre la mesa tres opciones:

El Modelo “Godínez” Clásico (Lunes a Viernes): Horario: 8 horas diarias de lunes a viernes.

Descanso: Sábado y domingo libres

Este es el modelo más popular a nivel internacional y el que muchos esperan que se convierta en el estándar en México. El Modelo de “Sábado Inglés” Corto: Horario: Jornadas de 6 horas y 40 minutos de lunes a sábado.

Descanso: Domingo libre.

Este modelo permite mantener la operación durante seis días, pero con jornadas diarias más cortas. El Modelo Intensivo (4×10): Horario: 4 días de trabajo con jornadas de 10 horas.

Descanso: Tres días libres a la semana.

Este modelo, popular en algunas industrias, permite concentrar el trabajo en menos días, ofreciendo fines de semana más largos

La idea es que cada empresa se ponga de acuerdo con sus trabajadores para ver qué les funciona mejor.

El Punto Clave que no se Negocia: El Salario se Mantiene

Aquí está el corazón de la reforma y la condición indispensable para su éxito: la reducción de horas no debe implicar una reducción del salario.

La Postura Internacional: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece claramente en su Recomendación 116 que una jornada más corta no debe traducirse en menos ingresos para el trabajador.

La Evidencia de las Pruebas Piloto: Estudios realizados por organizaciones como 4 Day Week Global y el Boston College han demostrado que el éxito de la semana laboral reducida depende de mantener el 100% del salario . Una disminución de horas acompañada de una reducción de pago puede generar el efecto contrario al deseado”, advierten los investigadores.

El plan del Gobierno Federal respeta este principio. Trabajarás menos horas, pero ganarás lo mismo.

El Debate: Empresarios, Sindicatos y Políticos

Como era de esperar, una reforma de este calibre ha generado un intenso debate.

Los Empresarios (con Preocupación): Organizaciones como la Concanaco han expresado su preocupación por los costos . Calculan que, si no se implementan medidas compensatorias, cada trabajador podría costar hasta 65,000 pesos adicionales al año, poniendo en riesgo a las micro y pequeñas empresas.

Los Sindicatos y Partidos de Izquierda (a Favor): Argumentan que México está muy rezagado en materia de derechos laborales y que la reducción es un paso necesario y justo para mejorar el bienestar de los trabajadores.

Voces Moderadas (Buscando el Equilibrio): Otros partidos y legisladores, aunque reconocen los beneficios, piden que la reforma vaya acompañada de incentivos fiscales y apoyos para que las PyMEs puedan hacer la transición sin quebrar.

¿Trabajar Menos es ser Menos Productivo? La Evidencia Internacional Dice lo Contrario

El gran temor de los opositores a la reforma es que una reducción de horas se traduzca en una caída de la productividad. Sin embargo, la evidencia de los países que ya han implementado semanas laborales más cortas demuestra exactamente lo contrario.

Karen Lowe, Co-CEO de 4 Day Week Global, lo explica así:

“La productividad no siempre consiste en dedicar más horas. A veces, la clave está en perder menos tiempo.

Los resultados de sus pruebas piloto en países como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil son contundentes:

Se Mantiene o Aumenta la Productividad: Al tener menos tiempo, los equipos se ven obligados a ser más eficientes, eliminar reuniones inútiles y enfocarse en lo que realmente importa.

Mejora la Salud de los Trabajadores: El 70% de los participantes reportaron menos agotamiento ( burnout ) y el 40% notó mejoras en su salud mental.

Menos Rotación de Personal: Los empleados más felices y menos estresados son menos propensos a buscar otro trabajo.

Un Nuevo Contrato Social para el Trabajo en México

Al final, este cambio a las 40 horas es mucho más que un nuevo horario. Es repensar nuestra relación con el trabajo. Es dejar de medir la productividad por cuántas horas pasas en la oficina y empezar a medirla por los resultados.

La tendencia en todo el mundo es clara: el futuro del trabajo es más flexible, más humano y más eficiente. Con esta reforma, México no solo se pone al día, sino que empieza a construir un futuro donde, por fin, trabajemos para vivir y no al revés.

