Foro Mundial de Seguridad Social 2028 será en México: IMSS

México fue designado sede de la trigésima sexta Asamblea General y el Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) 2028, un evento de gran relevancia internacional que reúne a líderes y expertos en la materia.

En el marco de la edición que se celebra este año en Kuala Lumpur, Malasia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó la postulación de México para organizar este evento internacional que se lleva a cabo cada tres años y reúne a más de 300 instituciones de 163 países.

Avances de seguridad social en México

Durante su participación en el foro, Zoé Robledo destacó los avances en materia de seguridad social en México desde 2018, como el aumento al Salario Mínimo, la pensión universal para adultos mayores y la eliminación de la subcontratación.

Asimismo, el registro de Trabajadores Independientes, del Hogar y de Plataformas Digitales al Régimen Ordinario del Seguro Social.

Además, la implementación del programa Salud Casa por Casa y la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que buscan mejorar la salud de adultos mayores y prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil.

La designación de México como sede del Foro Mundial de la Seguridad Social 2028 permitirá mostrar los esfuerzos realizados en el país para ampliar la cobertura de salud y consolidar una visión de seguridad social más incluyente.

El Foro Mundial

El Foro Mundial de Seguridad Social (FMSS) es un evento internacional organizado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), que reúne a instituciones responsables de políticas públicas y expertos en protección social de todo el mundo.

Desde su primera edición en 2007, el Foro se ha consolidado como la principal plataforma global para el intercambio de experiencias, buenas prácticas e innovaciones en la administración de sistemas de seguridad social.

Su propósito central es fortalecer la capacidad de los sistemas para enfrentar desafíos como el envejecimiento de la población, el empleo informal, la digitalización y los impactos del cambio climático en la protección social.

Este foro se celebra cada tres años y ha tenido lugar en diferentes regiones del mundo, reflejando su carácter inclusivo y global.