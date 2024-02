Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó a New York Times por un reportaje en 2018

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó al medio estadounidense New York Times, debido a un reportaje del 2018. Con el objetivo de un supuesto financiamiento del narcotráfico en las últimas elecciones del 2018 cuando resultó electo por el país.

Aún así, en la mañana el presidente López Obrador, habló de la entrevista que le realizó la periodista rusa Inna Afinogenova, ya que en esa entrevista cuestionó al medio New York Times para aclarar un reportaje basado en información por la Administración de Control de Drogas, (DEA).

Generalmente, esta investigación deja ver una supuesta entrega de dinero a los hijos del presidente en el cual reveló en un ultimátum, mientras que el medio NYT, publicó en sus redes sociales que el presidente de México amenazó a los corresponsales por esta investigación.

In response to President Andrés Manuel López Obrador of Mexico’s press conference this morning: pic.twitter.com/C0NI8aMb4F

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) February 22, 2024