Grupo B de la Copa Oro W de Estados Unidos 

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

Así fue el comienzo de la Copa Oro W, no te puedes perder este torneo de fútbol femenil que será un evento histórico.

En la Copa Oro W, será un partido histórico y más con las selecciones que jugarán por primera vez en este torneo femenil. Ahora bien, este partido se jugó en el Snapdragon Stadium, San Diego, California, donde la Selección de Brasil se llevó la victoria ante Puerto Rico.

Un juego muy entretenido para ambas selecciones, donde Brasil dominó el encuentro desde el primer tiempo, mientras Puerto Rico supo responder al juegos de las brasileñas. Pues al minuto 81’, Brasil rompió el cero con único tanto de Gabi Nunes delantera de Levante UD de la Primera Iberdrola de España.

Nunes at the back post puts Brazil in front 🇧🇷 pic.twitter.com/rfF7xZ4pvr

— W Gold Cup (@GoldCup) February 22, 2024