Pistas de hielo CDMX gratis 2025: la guía completa para patinar este invierno en la capital

El invierno en la Ciudad de México trae consigo una de las actividades favoritas para disfrutar en familia y con amigos: las pistas de hielo. Y la mejor noticia es que, un año más, el Gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto diversas pistas de hielo CDMX gratis 2025 en varias alcaldías, llevando la magia del patinaje a diferentes rincones de la capital. Prepárate para deslizarte, reír y crear momentos inolvidables sin gastar un solo peso.

¿Dónde estarán las pistas de hielo gratis en cdmx?

La iniciativa busca descentralizar los grandes eventos y llevar la diversión invernal a lugares donde tradicionalmente no se organizan grandes celebraciones. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha resaltado que el objetivo es que la población pueda disfrutar de estas instalaciones de acceso libre. Aquí te presentamos algunas de las ubicaciones confirmadas para las pistas de hielo CDMX gratis 2025:

Para más detalles sobre las ubicaciones específicas, puedes consultar las publicaciones del Gobierno de la Ciudad de México o Ciudad de México Secreta.

Horarios de las pistas de hielo y fechas clave

Las pistas de hielo CDMX gratis 2025 estarán disponibles generalmente desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025, aunque algunas, como la de Álvaro Obregón, pueden extenderse hasta el 12 de enero. Los horarios serán escalonados para permitir que más personas disfruten de la actividad:

Es importante tener en cuenta que el 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá actividades en algunas de estas pistas. Algunas alcaldías pueden tener horarios ligeramente diferentes; por ejemplo, la pista de Azcapotzalco podría ofrecer servicio hasta las 21:00 horas en ciertos días. Se recomienda consultar la información específica de cada alcaldía para confirmar los horarios exactos.

Consejos para disfrutar al máximo y qué debes saber

La entrada a todas estas pistas de hielo CDMX gratis 2025 es totalmente libre y no se requiere experiencia previa. Los patines suelen prestarse en el lugar, por lo que no necesitas llevar los tuyos. Sin embargo, para que tu experiencia sea aún mejor, considera los siguientes puntos:

Llega temprano: Para evitar aglomeraciones, especialmente en fines de semana o días festivos.

Para evitar aglomeraciones, especialmente en fines de semana o días festivos. Vístete abrigado: Aunque estés en movimiento, las bajas temperaturas en la pista pueden hacer que el frío se sienta.

Aunque estés en movimiento, las bajas temperaturas en la pista pueden hacer que el frío se sienta. Usa guantes: Te protegerán las manos en caso de caídas.

Te protegerán las manos en caso de caídas. Paciencia: Si no tienes experiencia, tómate tu tiempo para acostumbrarte a los patines y al hielo.

Si no tienes experiencia, tómate tu tiempo para acostumbrarte a los patines y al hielo. Diviértete: Lo más importante es pasarla increíble y crear recuerdos con tus seres queridos.

Aprovecha esta fantástica oportunidad para vivir una Navidad y un inicio de año diferentes en la Ciudad de México. Las pistas de hielo CDMX gratis 2025 son una invitación a la diversión y a disfrutar del espíritu invernal en un ambiente festivo y accesible para todos. Para más información, puedes revisar las publicaciones de Chilango.