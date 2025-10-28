Val’Quirico: ¿cuánto cuesta la entrada y qué hacer en este pueblo medieval de tlaxcala?

Por
Hiram Abif
-
0
18
Val'Quirico- ¿cuánto cuesta la entrada y qué hacer en este pueblo medieval de tlaxcala?
Val'Quirico- ¿cuánto cuesta la entrada y qué hacer en este pueblo medieval de tlaxcala?

Imagina pasear por callejones empedrados, entre casas de piedra y adobe con balcones adornados de flores, mientras te sientes transportado a la Europa Medieval o a la idílica Toscana italiana. No necesitas un pasaporte para vivir esta experiencia; basta con una visita a Val’Quirico, el pueblo artificial de Tlaxcala que ha conquistado a miles. Si estás planeando una escapada y te preguntas cuánto cuesta la entrada a Val’Quirico y qué hacer, aquí te presentamos una guía completa para que disfrutes al máximo de este destino único, a solo dos horas de la Ciudad de México.

Vista panorámica de Val'Quirico, Tlaxcala, mostrando su arquitectura medieval y sus callejones empedrados.
Vista panorámica de Val’Quirico, Tlaxcala, mostrando su arquitectura medieval y sus callejones empedrados.

Val’Quirico: un pueblo con encanto y arquitectura única

Construido apenas en 2014 sobre lo que fue la antigua hacienda porfiriana de Santa Águeda, Val’Quirico es un complejo residencial y comercial diseñado para evocar la arquitectura y el ambiente de los pueblos medievales europeos. Su nombre, “Valle de Quirico”, ya sugiere un aire de cuento. Dividido en cuatro barrios (Centro, Fresnos, Laureles y Bosques), este pintoresco lugar, aunque no es muy grande, está lleno de detalles que te harán sentir en otra época.

Sus edificaciones, con madera, adobe y piedra, junto a sus ventanas y balcones decorados con flores, crean una atmósfera única. Es un destino que combina la belleza arquitectónica con un ambiente relajado, ideal para quienes buscan una alternativa a la playa o a los Pueblos Mágicos tradicionales.

Carretera y casetas de cobro, ilustrando el costo del viaje a Val'Quirico desde la CDMX.
Carretera y casetas de cobro, ilustrando el costo del viaje a Val’Quirico desde la CDMX.

Actividades y gastronomía: experiencias para todos los gustos

Val’Quirico ofrece una variedad de experiencias para todos los visitantes, desde paseos tranquilos hasta aventuras más emocionantes:

  • Recorridos a pie y en bicicleta: Sus calles empedradas son perfectas para explorar a pie. Si prefieres pedalear, puedes alquilar bicicletas en empresas como La Birota, que también ofrece una pista recreativa y cafetería (costo aproximado de 150 pesos).
  • Actividades ecuestres: En el Centro Ecuestre, puedes contratar paseos a caballo o en carruaje, y disfrutar de eventos ecuestres.
  • Diversión familiar: Para los niños, hay un aviario con lechuzas, búhos y águilas, un carrusel (80 pesos por persona), renta de montables, una ludoteca, jaulas de bateo de béisbol y tiro con arco. Incluso cuenta con un Escape Room con temática del Rey Arturo.
  • La “Teta de la Abundancia”: No te pierdas la visita a la Plazuela de Los Blanca para tocar esta antigua escultura italiana, que, según la leyenda, trae éxito y fortuna.
  • Gastronomía: La experiencia culinaria es uno de los mayores atractivos. Encontrarás opciones para todos los gustos y presupuestos, desde carnes, hamburguesas y mariscos, hasta pastas y pizzas con un auténtico sabor italiano. Hay bares y cafeterías para disfrutar de un mezcal, un cóctel de autor o un pulque.
  • Compras y arte: Galerías de arte y tiendas de artesanías ofrecen desde muebles y plantas hasta ropa, joyería, cerámica y souvenirs.
Te puede interesar:
Haciendas del porfiriato para navidad: 5 joyas históricas

Además, es un espacio pet friendly, por lo que toda la familia, incluyendo las mascotas, es bienvenida. Durante tu visita, encontrarás personas caracterizadas con vestuarios de la época, bailarines y cantantes que amenizan el recorrido, ofreciendo sesiones fotográficas por un costo adicional.

Personas disfrutando en un restaurante al aire libre en Val'Quirico, Tlaxcala, con arquitectura medieval de fondo.
Personas disfrutando en un restaurante al aire libre en Val’Quirico, Tlaxcala, con arquitectura medieval de fondo.

¿Cuánto cuesta visitar val’quirico? precios y consejos de presupuesto

Planificar tu visita a Val’Quirico implica considerar varios costos, aunque la entrada al pueblo es gratuita:

  • Estacionamiento: Los fines de semana y días festivos, el estacionamiento tiene un costo promedio de 100 pesos por tiempo libre.
  • Transporte desde CDMX: Si viajas desde la Ciudad de México, deberás tomar la carretera México-Puebla hasta la desviación a Xoxtla, pasando por dos casetas. El costo aproximado de ida y vuelta de las casetas es de 368 pesos. El tiempo estimado de viaje es de 2 horas y 30 minutos a 3 horas, dependiendo del tránsito.
  • Alimentos y bebidas: Varían según el lugar, pero en promedio, gastarás entre 200 y 350 pesos por persona por comida. Hay opciones más económicas, como hamburguesas desde 150 pesos o tacos en 70. Las bebidas como micheladas cuestan alrededor de 70 pesos, y algunos lugares ofrecen promociones de 2 mojitos o clericot por 100 pesos.
  • Hospedaje: Si deseas pasar la noche en este pueblo medieval, el costo promedio por noche ronda los 2,000 pesos. Es recomendable reservar con anticipación debido al limitado espacio.
  • Costo total estimado por un día: Un valor aproximado con actividades básicas, comida y estacionamiento podría ser de 988 pesos por persona. Si solo recorres el pueblo a pie y disfrutas del ambiente, el costo se reduce considerablemente.
Te puede interesar:
Agua de Azahar: Guía definitiva sobre sus propiedades, usos y beneficios

Para más información y planificar tu viaje, puedes consultar artículos en El Universal, Infobae México o Expedia. Val’Quirico es una opción fantástica para una escapada económica y llena de encanto que te hará sentir fuera de México sin ir muy lejos.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí