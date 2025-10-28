Val’Quirico: ¿cuánto cuesta la entrada y qué hacer en este pueblo medieval de tlaxcala?

Imagina pasear por callejones empedrados, entre casas de piedra y adobe con balcones adornados de flores, mientras te sientes transportado a la Europa Medieval o a la idílica Toscana italiana. No necesitas un pasaporte para vivir esta experiencia; basta con una visita a Val’Quirico, el pueblo artificial de Tlaxcala que ha conquistado a miles. Si estás planeando una escapada y te preguntas cuánto cuesta la entrada a Val’Quirico y qué hacer, aquí te presentamos una guía completa para que disfrutes al máximo de este destino único, a solo dos horas de la Ciudad de México.

Val’Quirico: un pueblo con encanto y arquitectura única

Construido apenas en 2014 sobre lo que fue la antigua hacienda porfiriana de Santa Águeda, Val’Quirico es un complejo residencial y comercial diseñado para evocar la arquitectura y el ambiente de los pueblos medievales europeos. Su nombre, “Valle de Quirico”, ya sugiere un aire de cuento. Dividido en cuatro barrios (Centro, Fresnos, Laureles y Bosques), este pintoresco lugar, aunque no es muy grande, está lleno de detalles que te harán sentir en otra época.

Sus edificaciones, con madera, adobe y piedra, junto a sus ventanas y balcones decorados con flores, crean una atmósfera única. Es un destino que combina la belleza arquitectónica con un ambiente relajado, ideal para quienes buscan una alternativa a la playa o a los Pueblos Mágicos tradicionales.

Actividades y gastronomía: experiencias para todos los gustos

Val’Quirico ofrece una variedad de experiencias para todos los visitantes, desde paseos tranquilos hasta aventuras más emocionantes:

Recorridos a pie y en bicicleta: Sus calles empedradas son perfectas para explorar a pie. Si prefieres pedalear, puedes alquilar bicicletas en empresas como La Birota, que también ofrece una pista recreativa y cafetería (costo aproximado de 150 pesos).

Diversión familiar: Para los niños, hay un aviario con lechuzas, búhos y águilas, un carrusel (80 pesos por persona), renta de montables, una ludoteca, jaulas de bateo de béisbol y tiro con arco. Incluso cuenta con un Escape Room con temática del Rey Arturo.

No te pierdas la visita a la Plazuela de Los Blanca para tocar esta antigua escultura italiana, que, según la leyenda, trae éxito y fortuna. Gastronomía: La experiencia culinaria es uno de los mayores atractivos. Encontrarás opciones para todos los gustos y presupuestos, desde carnes, hamburguesas y mariscos, hasta pastas y pizzas con un auténtico sabor italiano. Hay bares y cafeterías para disfrutar de un mezcal, un cóctel de autor o un pulque.

Además, es un espacio pet friendly, por lo que toda la familia, incluyendo las mascotas, es bienvenida. Durante tu visita, encontrarás personas caracterizadas con vestuarios de la época, bailarines y cantantes que amenizan el recorrido, ofreciendo sesiones fotográficas por un costo adicional.

¿Cuánto cuesta visitar val’quirico? precios y consejos de presupuesto

Planificar tu visita a Val’Quirico implica considerar varios costos, aunque la entrada al pueblo es gratuita:

Estacionamiento: Los fines de semana y días festivos, el estacionamiento tiene un costo promedio de 100 pesos por tiempo libre.

Los fines de semana y días festivos, el estacionamiento tiene un costo promedio de por tiempo libre. Transporte desde CDMX: Si viajas desde la Ciudad de México, deberás tomar la carretera México-Puebla hasta la desviación a Xoxtla, pasando por dos casetas. El costo aproximado de ida y vuelta de las casetas es de 368 pesos . El tiempo estimado de viaje es de 2 horas y 30 minutos a 3 horas, dependiendo del tránsito.

Si viajas desde la Ciudad de México, deberás tomar la carretera México-Puebla hasta la desviación a Xoxtla, pasando por dos casetas. El costo aproximado de ida y vuelta de las casetas es de . El tiempo estimado de viaje es de 2 horas y 30 minutos a 3 horas, dependiendo del tránsito. Alimentos y bebidas: Varían según el lugar, pero en promedio, gastarás entre 200 y 350 pesos por persona por comida. Hay opciones más económicas, como hamburguesas desde 150 pesos o tacos en 70. Las bebidas como micheladas cuestan alrededor de 70 pesos, y algunos lugares ofrecen promociones de 2 mojitos o clericot por 100 pesos.

Varían según el lugar, pero en promedio, gastarás entre por comida. Hay opciones más económicas, como hamburguesas desde 150 pesos o tacos en 70. Las bebidas como micheladas cuestan alrededor de 70 pesos, y algunos lugares ofrecen promociones de 2 mojitos o clericot por 100 pesos. Hospedaje: Si deseas pasar la noche en este pueblo medieval, el costo promedio por noche ronda los 2,000 pesos . Es recomendable reservar con anticipación debido al limitado espacio.

Si deseas pasar la noche en este pueblo medieval, el costo promedio por noche ronda los . Es recomendable reservar con anticipación debido al limitado espacio. Costo total estimado por un día: Un valor aproximado con actividades básicas, comida y estacionamiento podría ser de 988 pesos por persona. Si solo recorres el pueblo a pie y disfrutas del ambiente, el costo se reduce considerablemente.

Para más información y planificar tu viaje, puedes consultar artículos en El Universal, Infobae México o Expedia. Val’Quirico es una opción fantástica para una escapada económica y llena de encanto que te hará sentir fuera de México sin ir muy lejos.