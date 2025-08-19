Corregidora en tus Manos impulsará artesanía local

Autoridades municipales encabezaron el quinto aniversario de la Tienda de Artesanías de Corregidora y lanzaron “Corregidora en tus Manos”.

En representación del presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, el secretario de Desarrollo Económico, Adolfo Colín Sánchez, encabezó la ceremonia de impulso a las artesanías locales.

Talento sobre ruedas El funcionario precisó que “Corregidora en tus Manos” es un proyecto que llevará las creaciones de las y los artesanos a distintos puntos de Querétaro, acercando su talento a más personas.

Asimismo, presentó 10 carritos con la nueva imagen del proyecto “Corregidora en tus Manos”.

Con este mercado itinerante, 50 artesanas y artesanos podrán llevar sus creaciones a diferentes puntos del municipio, ampliando así las oportunidades de exhibición y venta.

“Nos toca seguir llevando a Corregidora a pequeñas y grandes ferias dentro y fuera de Querétaro y de México, y seguir promoviendo las artesanías que con orgullo y dedicación se elaboran en nuestro municipio”, apuntó.

Camino a paso firme

Colín Sanchez refrendó así el mensaje del alcalde “Chepe” Guerrero: Corregidora camina a paso firme de la mano de sus artesanas y artesanos”.

El director de Turismo, Guillermo Ugalde, detalló a su vez que el programa “Corregidora en tus Manos” contempla la realización de ferias semanales en las principales plazas comerciales y universidades de Querétaro.

El objetivo es abrir nuevas oportunidades para impulsar el talento local y generar más espacios de venta y exhibición.

Explicó que como parte de esta iniciativa, se entregaron 10 carritos de venta que servirán como plataforma del programa, brindando a las y los artesanos herramientas dignas y modernas que les permitan seguir creciendo.

Asimismo, celebró la creación de la Mesa Directiva de la Tienda de Artesanías, integrada por mujeres artesanas comprometidas con el fortalecimiento del sector.

En cuanto al aniversario de la Casa de las Artesanías, puso de manifiesto que cada 7 de agosto se recuerda la fecha de su apertura.

Desde entonces, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro que ha recibido dos premios estatales y ha participado en eventos nacionales e internacionales, demostrando que el arte y la creatividad de Corregidora están a la altura de cualquier escaparate del mundo.

Finalmente Adriana Elizabet Guevara Ramírez, presidenta de la Mesa Directiva de la Tienda de Artesanías del Municipio de Corregidora, destacó que hoy las y los artesanos cuentan con más oportunidades para mostrar su trabajo, fortalecer la identidad cultural y promover el consumo de productos hechos en casa.