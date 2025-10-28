Símbolos del Calendario Azteca: significado de la Piedra del Sol

Los símbolos del Calendario Azteca, también conocido como la Piedra del Sol, representan una compleja cosmovisión sobre el tiempo, el universo y los dioses. El monumento está dividido en anillos: Anillo Central, Segundo Anillo, Tercer Anillo y Anillo Exterior.

Cada símbolo, desde la cara central hasta las serpientes, tiene un significado profundo que narra la creación y la estructura del cosmos según la cultura mexica.

La Piedra que Cuenta la Historia del Universo

En el corazón del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, reposa una de las obras de arte más icónicas y misteriosas de la historia: la Piedra del Sol, también llamada el Calendario Azteca. Este monolito de basalto de casi 25 toneladas no es un simple calendario para saber en qué día estamos; es un mapa del cosmos, un libro de historia y una profecía tallada en piedra.

Cada uno de sus intrincados relieves es un símbolo, una pieza de un rompecabezas que nos cuenta la historia de la creación, la estructura del tiempo y el lugar de la humanidad en el universo, según la visión de la civilización mexica. Pero, ¿qué significan realmente todos esos símbolos del Calendario Azteca?

No es un Calendario, son Dos (y es mucho más)

Lo primero que hay que aclarar es que la Piedra del Sol no era un calendario que los aztecas colgaran en la pared. Era un monumento ceremonial, probablemente un altar de sacrificios (temalácatl). Sin embargo, sí contiene los elementos de los dos calendarios que regían la vida mexica:

Xiuhpohualli (El Calendario Solar): Un calendario de 365 días, similar al nuestro, que regía los ciclos agrícolas y las fiestas seculares. Tonalpohualli (El Calendario Ritual): Un calendario sagrado de 260 días, que determinaba los rituales religiosos y el destino de cada persona según su día de nacimiento.

La Piedra del Sol combina elementos de ambos sistemas en una obra maestra de la cosmogonía. Vamos a desglosarla anillo por anillo, desde el centro hacia afuera.

El Anillo Central: El Quinto Sol y las Eras Anteriores

En el corazón de la piedra, nos encontramos con el rostro imponente de Tonatiuh, el dios del Sol.

La Cara de Tonatiuh: Se le representa con la lengua afuera en forma de cuchillo de obsidiana ( técpatl ), simbolizando la necesidad de sacrificios humanos para que el Sol siguiera su camino y no muriera.

Las Cuatro Eras (Los Cuatro Soles): Rodeando a Tonatiuh, encontramos cuatro cartuchos con símbolos que narran la leyenda de los Cuatro Soles, las cuatro eras que precedieron a la nuestra y que terminaron en cataclismos: Sol de Jaguar (Nahui Ocelotl): La primera era, donde la Tierra estaba habitada por gigantes que fueron devorados por jaguares. Sol de Viento (Nahui Ehecatl): La segunda era, destruida por huracanes. Los humanos se convirtieron en monos para poder aferrarse a los árboles Sol de Lluvia (de Fuego) (Nahui Quiahuitl): La tercera era, aniquilada por una lluvia de fuego volcánico. Los humanos se transformaron en guajolotes. Sol de Agua (Nahui Atl): La cuarta era, que terminó con una inundación masiva. Los humanos se convirtieron en peces.

El Quinto Sol (Nahui Ollin): El rostro de Tonatiuh, en el centro, representa nuestra era actual , el Quinto Sol, cuyo glifo “Ollin” (movimiento) también está presente. Esta era, según la profecía , terminará por terremotos.

El Segundo Anillo: Los 20 Días del Mes Mexica

Este anillo es el calendario ritual en sí. Contiene los 20 glifos o símbolos que representan los días del mes sagrado del tonalpohualli. Cada día tenía su propio dios regente y un augurio. El orden de lectura es en sentido antihorario.

Los Símbolos de los 20 Días:

Cipactli (Cocodrilo) Ehécatl (Viento) Calli (Casa) Cuetzpallin (Lagartija) Cóatl (Serpiente) Miquiztli (Muerte) Mázatl (Venado) Tochtli (Conejo) Atl (Agua) Itzcuintli (Perro) Ozomatli (Mono) Malinalli (Hierba) Ácatl (Caña) Ocelotl (Jaguar) Cuauhtli (Águila) Cozcacuauhtli (Buitre) Ollin (Movimiento) Técpatl (Cuchillo de pedernal) Quiahuitl (Lluvia) Xóchitl (Flor)

El Tercer Anillo: Los Rayos del Sol y el Valor del Tiempo

Este anillo, de mayor tamaño, tiene varias secciones.

Los Cuatro Rayos Solares: Cuatro grandes punteros que señalan los puntos cardinales, representando la forma en que el Sol irradia su energía al universo.

Los Símbolos de Preciosidad: Entre los rayos, encontramos glifos que representan piedras preciosas, como el jade ( chalchíhuitl ). Estos símbolos no solo representan la belleza , sino también el valor incalculable del tiempo y la energía solar.

El Anillo Exterior: Las Serpientes de Fuego que Crean el Tiempo

El borde de la piedra está dominado por la imponente imagen de dos Xiuhcóatl, o “serpientes de fuego”.

La Dualidad del Tiempo: Estas dos serpientes, que se encuentran cara a cara en la parte inferior, representan la dualidad del día y la noche . Son las encargadas de llevar al Sol en su recorrido por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche

Los Rostros de los Dioses: De sus fauces emergen los rostros de dos dioses: Tonatiuh (el Sol del día) y Xiuhtecuhtli (el dios del fuego y la noche).

La Fecha de Creación: En la parte superior del anillo, entre las colas de las serpientes, se encuentra un cartucho con la fecha 13 Ácatl (13 Caña) , que se cree que corresponde al año 1479, el año en que se terminó de tallar el monolito.

Un Mensaje Tallado en Piedra que Aún nos Habla

La Piedra del Sol es mucho más que una pieza de museo. Es la culminación del conocimiento astronómico, matemático y filosófico de una de las civilizaciones más complejas de la historia. Cada uno de los símbolos del Calendario Azteca es una palabra en un lenguaje cósmico que nos habla del tiempo, de la creación, de los ciclos de la vida y la muerte, y de la perpetua lucha entre el orden y el caos.

Es un monumento que, a pesar de haber sido creado hace más de 500 años, sigue generando fascinación y asombro. Es un recordatorio de que, mucho antes de los telescopios y las computadoras, nuestros antepasados ya miraban a las estrellas con una profundidad y una sabiduría que hoy apenas comenzamos a comprender.

La próxima vez que tengas la oportunidad de pararte frente a ella, no veas solo una piedra. Ve el universo entero, tallado con una maestría que trasciende el tiempo.

