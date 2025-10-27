Presuntos implicados en robo al Museo del Louvre cayeron en fin de semana

La policía francesa detuvo el fin de semana a dos presuntos implicados en el audaz robo de joyas perpetrado el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París.

Agencias de noticias y medios de comunicación franceses dieron a conocer que el botín aún es motivo de investigación.

Arrestos clave

Los arrestos se produjeron durante la noche del sábado en dos lugares diferentes:

• Uno de los presuntos implicados fue detenido en el aeropuerto de Aeropuerto Charles de Gaulle (Roissy-Charles de Gaulle), cuando trataba de tomar un vuelo con destino a Argelia.

• El otro fue capturado en la región de Seine‑Saint‑Denis, en las afueras de París.

Ambos hombres, de unos 30 años y con antecedentes por robos, ingresaron en custodia policial bajo cargos de “robo en banda organizada” y “asociación ilícita para delinquir”.

La fiscalía advirtió que la divulgación de los arrestos fue «precipitada» y podría afectar la investigación.

El robo al detalle

El asalto se llevó a cabo en la célebre Galería Apolo del Louvre, donde los delincuentes accedieron mediante un montacargas que utilizaron para alcanzar una de las ventanas del edificio.

En apenas siete minutos rompieron vitrinas y sustrajeron al menos ocho joyas históricas pertenecientes a la Corona francesa, valoradas en aproximadamente 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es “incalculable”.

El operativo fue ejecutado por un supuesto comando de cuatro personas, de las cuales aún quedan al menos dos implicados por localizar.

Reacción institucional

El robo ha generado una fuerte sacudida en Francia, tanto a nivel simbólico como de seguridad cultural.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, reconoció fallos en los sistemas de seguridad internos del museo, aunque sostuvo que los dispositivos funcionaron.

La fiscal de París, Laure Beccuau, lamentó la filtración de información sobre los arrestos porque “solo puede perjudicar los esfuerzos de cientos de investigadores”.

Qué sigue en la investigación

• Las autoridades persisten en la búsqueda del botín, ya que las joyas aún no han sido recuperadas.

• Se analizan cámaras, ADN encontrado en la escena del crimen y posibles cómplices internos.

• Se revisará el protocolo de seguridad del museo más visitado del mundo para evitar que un hecho similar se repita.