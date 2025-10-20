Museo del Louvre, así fue el histórico robo de joyas

En apenas siete minutos, un cuarteto de ladrones profesionales consumó este fin de semana un histórico e incalculable robo de joyas del Museo del Louvre, ubicado en París, Francia.

De acuerdo a los reprotes oficiales difundidos por la agencia de noticias EFE, los ladrones perdieron una parte del botín en su huida.

Tras el histórico atraco, el Museo del Louvre permanecerá cerrado al público este lunes después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa.

Informations relatives au vol par effraction survenu ce dimanche 19 octobre au musée du Louvre. pic.twitter.com/Qb1G8Jgg1w — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Los hechos

Los ministros franceses del Interior, Laurent Núñez, y de Cultura, Rachida Dati, que acudieron poco después de los hechos al que es el museo con más visitantes del mundo, 8.7 millones el pasado año, y que tuvo que cerrar excepcionalmente durante todo el día, lo que perturbó el programa para miles de turistas.

La fiscal de París, Laure Beccuau, responsable de la investigación, explicó que todo ocurrió a las 09.30 de la mañana hora local, cuando el comando llegó por el flanco sur del museo, el que da al río Sena, en dos motos y en un camión con un montacargas como los que se utilizan en las mudanzas.

Así subieron al primer piso y más en concreto a la galería Apolo, en la que entraron dos de ellos después de haber hecho una brecha en el cristal de una ventana con unos discos de corte que también utilizaron para fracturar dos vitrinas, una conocida como la de los diamantes y otra con joyas del Segundo Imperio.

El botín

Los ladrones se llevaron una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia; un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas; un pendiente de ese mismo conjunto; un collar de esmeraldas de la reina María Luisa; un par de pendientes de esmeralda de María Luisa; un broche; una diadema de la emperatriz Eugenia; y un broche de la misma emperatriz.

En su huida perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870), la cual resultó dañada.

Es una corona que lleva 1.354 diamantes y 56 esmeraldas creada para la emperatriz con ocasión de la Exposición Universal de 1855, que tras el cambio de régimen a la III República, en 1870, fue vendida en 1885 por el Estado francés como una forma de liquidar su pasado monárquico y sólo volvió a su propiedad algo más de un siglo después gracias a una donación