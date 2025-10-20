Cómo desactivar el buzón de voz en android y iphone: la guía definitiva

En la era de la mensajería instantánea y la hiperconectividad, el buzón de voz, que alguna vez fue una herramienta indispensable, se ha convertido para muchos en una función obsoleta y, en ocasiones, molesta. Si te preguntas cómo desactivar el buzón de voz en tu celular, ya sea Android o iPhone, has llegado al lugar correcto. Esta guía te proporcionará los pasos sencillos y claros para eliminar esta función, liberarte de notificaciones innecesarias y retomar el control de tus comunicaciones.

Desactivar el buzón de voz en android: pasos sencillos y códigos clave

Para los usuarios de Android, el proceso de cómo desactivar el buzón de voz es bastante directo y, en muchos casos, se puede realizar con un simple código. Sin embargo, la efectividad puede depender de tu operador telefónico:

Método universal (código MMI): Abre la aplicación de “Teléfono” como si fueras a realizar una llamada. Marca el código ##002# y pulsa la tecla de llamada. Deberías ver una notificación confirmando que el buzón de voz ha sido deshabilitado para todos los desvíos (apagado, no contesta, ocupado). Contactar a tu operador: Si el código ##002# no funciona o recibes un mensaje de error (“Problema de conexión o código MMI incorrecto”), significa que tu operador no tiene habilitada esta opción de autodesactivación. En este caso, deberás comunicarte directamente con su servicio de atención al cliente para solicitar la desactivación del buzón de voz.

Algunos operadores también ofrecen códigos específicos para desactivar desvíos parciales: por ejemplo, ##62# para cuando estás apagado o fuera de cobertura, ##61# para cuando no contestas, o ##67# para cuando la línea está ocupada. Estos códigos te permiten personalizar el servicio según tus necesidades.

Cómo desactivar el buzón de voz en iphone: fácil y rápido

Para los usuarios de iPhone, la forma de cómo desactivar el buzón de voz es igualmente sencilla y se realiza de manera similar a los dispositivos Android:

Abre la aplicación de “Teléfono”. Ve al “Teclado”. Escribe el código ##002# (o #004#, según la fuente) y pulsa la tecla de llamada. Aparecerá un mensaje para confirmar la desactivación del buzón de voz. Solo necesitas confirmar la acción y hacer clic en “Cerrar”.

Al igual que con Android, si este código no funciona, lo más recomendable es contactar directamente a tu compañía telefónica para que realicen la desactivación desde su sistema. En algunos casos, los buzones de voz visuales (que muestran una lista de mensajes sin necesidad de llamar) también pueden desactivarse desde la configuración del teléfono, en la sección de “Buzón de voz” dentro de “Configuración de llamadas”.

Gestionar notificaciones y otras consideraciones

Si no has desactivado completamente el buzón de voz y solo quieres eliminar las notificaciones molestas de mensajes pendientes, también existen soluciones:

Escuchar el mensaje: La forma más obvia de eliminar la notificación es escuchar el mensaje de voz. Basta con hacer clic en la notificación o marcar el número del buzón de voz.

Desactivar notificaciones de la app: Puedes mantener pulsado el icono del buzón de voz hasta que aparezca la opción de "Configuración de notificaciones". Desde allí, podrás desactivar las alertas de mensajes de voz. Sin embargo, ten en cuenta que esto podría también ocultar las alertas de llamadas perdidas.

Borrar datos de la aplicación Teléfono: Otra opción es ir a los "Ajustes" del celular, luego a "Aplicaciones", buscar la app de "Teléfono" o "Contactos", y elegir la opción de "Limpiar datos" o "Borrar caché". Esto eliminará el icono de mensaje de voz, pero recuerda que es una solución temporal.

Aunque la decisión de cómo desactivar el buzón de voz es personal, es importante considerar su utilidad. El buzón de voz puede ser valioso para recibir mensajes importantes en situaciones donde no puedes contestar. Valora con calma si prefieres prescindir de él o mantenerlo activado con una gestión de notificaciones personalizada.