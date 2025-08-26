México se alista para el mundial 2026 con una app para guiar a los turistas

Con la cuenta regresiva en marcha para la Copa Mundial de la FIFA 2026, México no solo prepara sus estadios, sino también su infraestructura digital para recibir a millones de visitantes. El Gobierno de México ha anunciado el desarrollo de una herramienta clave para los aficionados: una app para el Mundial 2026 en México, diseñada para ser la guía definitiva durante su estancia en el país.

¿Cómo funcionará la app ‘copa del mundo – visit méxico’?

La Secretaría de Turismo federal, en colaboración con la Agencia de Transformación Digital, está detrás de esta iniciativa que busca, en palabras de la titular de Sectur, “resolverle la vida al turista”. La aplicación, que se llamará Copa del Mundo – Visit México, será una extensión de la plataforma turística ya existente y funcionará como una guía de bolsillo integral y gratuita.

El objetivo es que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, tengan a la mano toda la información necesaria para una experiencia fluida y segura. La guía para turistas del Mundial 2026 incluirá:

Rutas de transporte: Información detallada sobre la mejor manera de llegar a los estadios y otros puntos de interés en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

Información detallada sobre la mejor manera de llegar a los estadios y otros puntos de interés en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Información local: Datos actualizados sobre el clima en México , servicios de salud, y contactos de atención al consumidor a través de Profeco.

Datos actualizados sobre el , servicios de salud, y contactos de atención al consumidor a través de Profeco. Guía gastronómica: Recomendaciones sobre platillos típicos, qué comer y qué precauciones tomar para disfrutar al máximo de la cocina local.

Recomendaciones sobre platillos típicos, qué comer y qué precauciones tomar para disfrutar al máximo de la cocina local. Actividades y cultura: Cartelera de eventos culturales, de entretenimiento y atractivos turísticos en cada una de las sedes.

Más allá del fútbol: el festival gastronómico “méxico de mis sabores”

La estrategia turística va más allá de la tecnología. Para mostrar la inmensa riqueza cultural del país, se realizará el festival gastronómico “México de mis Sabores”. Este magno evento tendrá lugar en el Campo Marte de la Ciudad de México, del 5 de junio al 22 de julio de 2026.

La propuesta es ambiciosa y representativa: contará con la presencia de cocineras tradicionales de los 32 estados de la República, quienes mostrarán la autenticidad de sus cocinas de humo y sus platillos más emblemáticos. Será una oportunidad única para que los visitantes prueben la diversidad de México en un solo lugar. Cabe destacar que este gran festival será organizado y protagonizado por mujeres, resaltando su papel fundamental en la preservación de la gastronomía nacional.

Una estrategia para descentralizar el turismo

Uno de los objetivos clave de los preparativos de México para el Mundial 2026 es que la derrama económica no se concentre únicamente en las tres ciudades sede. La nueva aplicación incluirá información sobre 30 rutas turísticas, tanto locales como nacionales, diseñadas para incentivar a los visitantes a explorar otras regiones del país, incluyendo los Pueblos Mágicos.

Con estas iniciativas, México busca no solo ser un anfitrión memorable para el evento deportivo más grande del mundo, sino también proyectar su vasta riqueza cultural y turística a una audiencia global, asegurando que la experiencia del visitante vaya mucho más allá de los 90 minutos de juego.