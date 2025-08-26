Pancita de barbacoa: el secreto mejor guardado del festín dominical

Para los verdaderos aficionados, un festín de barbacoa de borrego no está completo sin su inseparable compañera: la pancita de barbacoa. Mientras la carne jugosa y el consomé humeante acaparan los reflectores, este platillo, a menudo reservado para conocedores, es una explosión de sabor que encapsula la esencia de la cocina tradicional mexicana. Pero, ¿sabes realmente qué es y cómo se prepara esta delicia?

¿De qué está hecha la pancita de barbacoa?

La pancita de barbacoa, también conocida como pancita de borrego, es una preparación que aprovecha de manera magistral las menudencias del animal, siguiendo la filosofía de no desperdiciar nada. Su base es el estómago del borrego, que se lava cuidadosamente para servir como un recipiente natural.

El relleno es un tesoro de sabores intensos. Se compone de una mezcla de vísceras finamente picadas, que tradicionalmente incluyen el corazón, el hígado, los riñones, los intestinos y el bofe (pulmones). Esta combinación de menudencias es la que define la textura y el sabor profundo del platillo.

El adobo: el alma del sabor

Lo que realmente eleva a la pancita de ser un simple conjunto de vísceras a un manjar es el adobo. Las menudencias picadas se sazonan generosamente con una mezcla de ingredientes que pueden variar ligeramente según la región, pero que generalmente incluyen:

Una salsa de chiles secos , principalmente chile guajillo, que aporta color y un picor sutil.

, principalmente chile guajillo, que aporta color y un picor sutil. Ajo y cebolla finamente picados.

Hierbas aromáticas como hierbabuena o, en algunas regiones, hoja de aguacate, que le dan un frescor característico.

Especias como clavo de olor, pimienta negra y hojas de laurel para añadir complejidad.

Una vez que las vísceras están completamente impregnadas con esta salsa, se rellenan dentro del estómago del borrego, que se sella cuidadosamente con hilo para formar una especie de bolsa o embutido.

La cocción: un ritual de paciencia y tradición

La magia final ocurre durante la cocción. La pancita rellena se coloca dentro del mismo horno de tierra u olla donde se cocina la barbacoa de borrego. Tradicionalmente, la carne y la pancita se envuelven en pencas de maguey, lo que aporta un sabor ahumado y una humedad inigualables.

Este conjunto se cocina lentamente, a menudo durante toda la noche, sobre brasas de leña. El resultado es una pancita increíblemente tierna, donde los sabores del adobo y las vísceras se han fusionado a la perfección. Aunque este método ancestral es el ideal, también es posible replicarlo en una vaporera para una preparación casera.

Al final, la pancita de barbacoa se pica y se sirve en tacos calientes, usualmente acompañados de salsa borracha, nopales o simplemente con la salsa verde o roja de la casa. Es el primer bocado que muchos buscan al llegar al puesto de barbacoa, un manjar que honra la tradición y el sabor más profundo de México.