Hospitality para el mundial 2026: guía de precios y paquetes oficiales

A menos de un año para que ruede el balón, la planificación para la Copa del Mundo 2026 ha entrado en una nueva fase con el lanzamiento de los paquetes de hospitality para el Mundial 2026. Se trata de la vía oficial para asegurar una experiencia de lujo en el torneo, pero ¿en qué consiste exactamente y cuánto cuesta? Aquí te desglosamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es un paquete de hospitalidad y quién los vende?

Un paquete de “hospitality” no es una entrada común. Es la combinación de un boleto para un partido con una serie de servicios premium diseñados para ofrecer una experiencia inolvidable. Estos beneficios incluyen acceso a salones exclusivos, comida y bebida, y en ocasiones, regalos conmemorativos y otras atenciones. Para esta edición, la FIFA ha designado a la empresa On Location como el proveedor oficial y exclusivo, reemplazando a MATCH Hospitality de torneos anteriores.

Tipos de paquetes de hospitalidad disponibles y sus precios

On Location ha diversificado la oferta para adaptarse a diferentes tipos de aficionados. Es importante destacar que los precios son considerablemente más altos que los de las entradas generales, reflejando el carácter VIP de la experiencia.

Single Match: la opción para partidos específicos

Por primera vez, se han puesto a la venta paquetes para partidos individuales en todas las sedes de los tres países anfitriones. Esta es la opción ideal si solo quieres vivir la experiencia en un encuentro concreto de la fase de grupos o de los dieciseisavos de final. El precio de un paquete de hospitalidad para un solo partido arranca en los 1,350 dólares. Hay que tener en cuenta que, por ahora, los partidos de las selecciones anfitrionas (México, EE.UU. y Canadá) no están disponibles en esta modalidad.

Venue Series y Follow My Team: para los más fanáticos

Para los que quieren una inmersión más profunda, existen dos opciones principales:

Venue Series: Asegura tu lugar en todos los partidos que se jueguen en una sede específica, incluyendo la final en el caso del New York/New Jersey Stadium. Los precios inician alrededor de los 8,275 dólares.

Asegura tu lugar en todos los partidos que se jueguen en una sede específica, incluyendo la final en el caso del New York/New Jersey Stadium. Los precios inician alrededor de los 8,275 dólares. Follow My Team Series: Este paquete te permite seguir a tu selección favorita durante sus tres partidos de la fase de grupos y su posible encuentro en la ronda de 32, sin importar en qué ciudad jueguen.

¿Qué incluyen estas experiencias vip?

Más allá de los asientos premium, los paquetes de hospitality del Mundial 2026 ofrecen acceso a distintos tipos de salones con diferentes niveles de exclusividad, como el Pitchside Lounge o el FIFA Pavilion. Dependiendo del paquete, los beneficios pueden incluir:

Servicio de concierge en el sitio.

Gastronomía y bebidas inspiradas en la cultura local.

Entretenimiento en vivo o apariciones de invitados especiales.

Regalos conmemorativos exclusivos.

Acceso rápido al estadio a través de puntos de control dedicados.

Dónde comprar de forma segura

La FIFA y On Location son enfáticos en que la única manera de garantizar la autenticidad de estos paquetes es comprarlos a través de sus canales oficiales. La recomendación es dirigirse directamente a la página oficial de FIFA World Cup 26 Hospitality o a través de sus agentes de ventas autorizados en cada país.

Existen otras empresas como Roadtrips que ofrecen paquetes de viaje de lujo que incluyen alojamiento y logística, pero es crucial entender que no son los proveedores oficiales de la hospitalidad de la FIFA. La compra segura siempre será a través de los canales designados por la organización.