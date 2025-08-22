Jacubes planta aporta salud y sabor a tu dieta

En México, las cactáceas comestibles forman parte esencial de la gastronomía tradicional. Desde un tlacoyo con ensalada de nopal hasta unos mixiotes con su toque verde, estas plantas aportan sabor y nutrientes. Entre las más conocidas están los nopales y frutos como tunas, xoconostles y pitayas, pero existe un cactus menos popular que también se consume: las crucetas, conocidas como jacubes planta. Estas cactáceas destacan por su forma, sabor y beneficios para la salud, y son utilizadas en distintas regiones del país, tanto de manera culinaria como medicinal.

Qué son los jacubes planta y dónde se encuentran

Los jacubes planta (Acanthocereus tetragonus) son cactus que pueden medir hasta tres metros de altura. Poseen un tallo principal del cual emergen varios tallos secundarios arqueados, con tres a seis aristas que se unen formando cruces o estrellas. Esta característica les da su nombre común de crucetas. A diferencia de otros nopales, los jacubes liberan menos mucílago, por lo que son más fáciles de preparar. Estas plantas son endémicas de México y crecen de manera silvestre en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro. Se consumen de manera similar a los nopales: crudos en ensaladas, cocidos en guisos o curados en sal para su conservación. Además, en algunas regiones se preparan en infusión para aprovechar sus propiedades diuréticas y se usan en la medicina tradicional como auxiliar en hemorragias internas.

Propiedades y beneficios de las crucetas

Las crucetas comestibles destacan por su valor nutricional. En primer lugar, contienen un alto porcentaje de agua, lo que ayuda a mantener una hidratación adecuada. Además, aportan proteínas y fibra dietética, favoreciendo la digestión y la absorción correcta de grasas. En cuanto a minerales, los jacubes planta son ricos en calcio, fundamental para la salud de los huesos y dientes. También contienen potasio, fósforo, magnesio, sodio y cobre, que contribuyen a funciones metabólicas y al equilibrio corporal. Por estas razones, su inclusión en la dieta puede complementar una alimentación saludable y equilibrada.

Cómo integrar los jacubes en tu dieta

Incorporar los jacubes planta en tu alimentación es sencillo. Pueden consumirse crudos, en ensaladas frescas; cocidos, en guisos o sopas; o curados en sal, para conservar su sabor y textura. Gracias a su bajo contenido de mucílago, requieren menos preparación que otros nopales, lo que los hace prácticos para el hogar.

Es importante recolectarlos de zonas limpias, evitando carreteras o áreas contaminadas. También se recomienda iniciar con porciones pequeñas si nunca los has probado, y consultar con un profesional de la salud si se consumen en infusión con fines medicinales, especialmente si se toman medicamentos diuréticos o anticoagulantes. Las crucetas o jacubes planta no solo son un cactus ornamental: son una alternativa nutritiva y versátil en la cocina mexicana. Su aporte de agua, fibra y minerales los convierte en un alimento ideal para quienes buscan opciones saludables y tradicionales. Incorporarlas en la dieta permite disfrutar de su sabor y de sus beneficios para la salud, reforzando el valor de las cactáceas comestibles en la cultura culinaria mexicana.