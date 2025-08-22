Colorimetría ayuda a elegir el tinte ideal para tu cabello

La colorimetría es una técnica fundamental en el mundo de la belleza que permite identificar los colores que mejor armonizan con cada persona. En el caso del cabello, la colorimetría capilar toma en cuenta el tono de piel, el color de ojos y la tonalidad natural de tu melena para recomendar los tintes que más te favorecen, logrando un look equilibrado y atractivo.

Qué es la colorimetría y cómo funciona

Basada en la teoría del color, la colorimetría divide los tonos en subtonos cálido, frío y neutro, y clasifica a las personas según las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Cada estación corresponde a una paleta cromática específica, que ayuda a elegir los tintes que armonizan con tu piel, ojos y cabello.

Cómo determinar tu estación colorimétrica

Identificar tu estación es el primer paso para aplicar correctamente la colorimetría capilar. Según especialistas de Project Glam y Garnier, los mejores tonos de tinte por estación son:

Primavera: piel cálida clara, ojos avellana, azul claro o verde claro. Ejemplos: Emma Stone y Nicole Kidman. Tintes recomendados: rubio dorado, cobrizo suave, castaño rojizo o castaño caramelo.

Otoño: piel cálida media, ojos verdes, marrones o avellana. Ejemplos: Jennifer López, Julia Roberts, Beyoncé. Tintes ideales: chocolate, cobrizo o miel.

Verano: piel clara con subtono frío, ojos marrones claros, grises o azules. Ejemplos: Kate Middleton y Jennifer Aniston. Tintes recomendados: rubios cenizo y platinado, marrones claros y medios, gris azulado.

Invierno: piel fría muy clara o morena profunda, ojos grises, azules, azul grisáceos, marrones rojizos o marrones oscuros. Ejemplos: Courteney Cox, Eva Longoria, Lupita N’Yongo. Tintes sugeridos: negro azabache, castaño profundo, grises y blancos.

Aplicar el tinte correcto permite armonizar tu subtono de piel y resaltar tus rasgos naturales. Además, según Wella Professionals, identificar tu estación también influye en la elección del maquillaje y tu outfit ideal, logrando un look completamente coordinado.

Los mejores tintes según tu subtono de piel en la colorimetría

Si prefieres simplificar tu elección, puedes identificar si tu piel es cálida o fría. Algunos métodos sencillos son: Observar las venas del antebrazo: verdes para subtonos cálidos, azules para fríos. Comparar cómo lucen los accesorios sobre tu piel: dorados (cálidos) y plateados (fríos).

Para piel cálida

Rubio dorado

Castaño miel

Cobrizo claro

Rojo intenso

Caramelo

Para piel fría

Rubio platinado

Cenizo claro

Castaño frío

Chocolate oscuro

Negro azulado

La colorimetría capilar es una herramienta que guía hacia los tonos de tinte que más favorecen, logrando un equilibrio visual entre tu piel, ojos y cabello. Conocer tu estación, identificar tu subtono y reconocer los reflejos del tinte son pasos clave para conseguir un look ideal y armonioso. Aplicar la colorimetría en tu cabello no solo mejora la elección del tinte, sino que también potencia tu belleza natural, haciendo que cada estilo se vea profesional y perfectamente coordinado.