Y la queso se vuelve viral en TikTok y redes sociales

En los últimos meses, seguramente has escuchado o leído la expresión “Y la queso”, una de las frases más virales en redes sociales como TikTok e Instagram. Lo que comenzó como una broma digital se ha convertido en parte de la conversación cotidiana de jóvenes y adultos, pero… ¿sabes realmente qué significa y cuándo usarla?

“Y la queso”: significado de la frase viral

La frase “Y la queso” es un juego de palabras que proviene de la expresión “y la que soporte”, utilizada para transmitir una actitud de seguridad, despreocupación o incluso desafío frente a críticas u opiniones ajenas.

En pocas palabras, cuando alguien dice “Y la queso”, lo que en realidad está expresando es:

“Y ni modo”

“Así soy y no voy a cambiar”

“Si no te gusta, aguántate”

En redes sociales, esta expresión suele ir acompañada de un emoji de queso 🧀, una manita pintándose las uñas 💅 o un beso 💋, lo que refuerza su tono irónico y divertido.

El origen de “Y la queso”

Aunque algunos usuarios piensan que esta frase nació directamente en TikTok, en realidad su historia es más larga. Años atrás, se había escuchado en el reality show donde se interpretó la canción Pavonéate. Sin embargo, la verdadera explosión de popularidad ocurrió gracias a una telenovela mexicana. En una escena que rápidamente se viralizó, dos mujeres discuten y una de ellas, la más joven, dice con firmeza: “Y la queso”. La otra, sin entender, pregunta confundida “¿La queso?”. Es entonces cuando se revela el trasfondo: “La que soporte”. Desde ese momento, la frase se convirtió en un fenómeno cultural que traspasó la televisión para instalarse en la vida diaria y en las conversaciones digitales.

¿Cuándo usar “Y la queso”?

La expresión no tiene un contexto exclusivo, pero suele emplearse en situaciones como:

Cuando alguien te critica y quieres dejar claro que no te afecta.

Al justificar una acción polémica o atrevida.

Para expresar seguridad en ti mismo con un toque humorístico.

Por ejemplo, si alguien comenta sobre tu estilo de vestir o tu forma de ser, una respuesta casual podría ser: “Pues así soy… y la queso”.

De TikTok a la vida cotidiana

Lo interesante de esta expresión es que dejó de ser un simple meme digital para convertirse en parte del lenguaje de la calle. Hoy, tanto en México como en otros países de habla hispana, “Y la queso” refleja una mezcla de humor, rebeldía y autenticidad, especialmente entre jóvenes de la Generación Z y millennials. “Y la queso” significa “y la que soporte”. Es una manera divertida y despreocupada de decir que no te importa lo que piensen los demás. Lo que inició como una frase de novela terminó consolidándose como un símbolo de la cultura digital que seguirá dando de qué hablar en redes sociales.