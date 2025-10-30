Panteones municipales de Corregidora están listos

Los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita, en Corregidora, están listos para recibir a las y los visitantes del 31 de octubre al 2 de noviembre.

De acuerdo a las autoridades, los panteones municipales de Corregidora tendrán una afluencia de más de 40 mil personas, superando la cifra del año anterior, cuando se registraron más de 38 mil visitantes.

Los panteones estarán abiertos en los siguientes horarios: el 31 de octubre de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., y los días 1 y 2 de noviembre de 08:00 a.m. a 08:00 p.m., con misas programadas a las 11:00 a.m. y 04:00 p.m. para las familias que deseen rendir homenaje a sus seres queridos.

Intervención integral

Como parte de los preparativos, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó una intervención integral en ambos panteones, con trabajos como limpieza general, rehabilitación de caminos internos, pintura, colocación de adornos y restauración de más de 900 tumbas en estado de abandono.

Además, se colocarán decoraciones alusivas al Día de Muertos tanto en los dos panteones como en las calles principales de la cabecera municipal, para ofrecer un entorno digno y lleno de color a quienes acudan a conmemorar esta importante tradición mexicana.

Para una mejor convivencia y el cuidado de todos los asistentes, a los ciudadanos se les recuerda que no estará permitido:

Restricciones