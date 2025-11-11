“Buey de Arte y Tradición”, la exposición itinerante de Corregidora

Las esculturas del proyecto “Buey de Arte y Tradición” recorrerán distintos espacios del estado de Querétaro, a fin de que más personas puedan admirar el talento y la creatividad de los artistas del municipio de Corregidora.

El presidente municipal de Corregidora, Josue “Chepe” Guerrero, y la secretaria de Cultura y Tradiciones, Schoenstatt Cabrera, realizaron un recorrido por las 12 esculturas que actualmente se exhiben en el Centro de Atención Municipal (CAM), en El Pueblito, posterior a su premiación.

Estará en la Feria, el CEART y la UAQ

Las piezas forman parte de una exposición itinerante que iniciará en la nave principal de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, durante la Feria Ganadera 2025, y posteriormente se trasladará al Centro de las Artes de Querétaro (CEART) y a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En esos espacios públicos, las piezas podrán ser apreciadas por habitantes y visitantes del estado de Querétaro.

“Cada buey en un homenaje al municipio de Corregidora, a su familia, a sus tradiciones, a nuestra forma de vivir, que ha sido intervenido desde diferentes técnicas, ellos son los artistas de la noche”, destacó la secretaria de Cultura y Tradiciones.

Inspirado en el tradicional “Paseo del Buey”, con más de 280 años de historia, el proyecto “Buey de Arte y Tradición” busca visibilizar y promover el talento de artistas locales, desarrollando una ruta artística al alcance de toda la población y posicionando al municipio de Corregidora como un referente cultural y artístico del estado.

A través de esta iniciativa, 12 esculturas de fibra de vidrio con la figura de un buey fueron intervenidas por artistas convocados, quienes plasmaron su visión sobre las tradiciones, costumbres y el patrimonio cultural de la región.

La premiación

Durante el concurso de expresión artística y cultural se premiaron las tres mejores obras expuestas:

Primer lugar: Mi Orgullo Corregidora, de Ramón Mendoza Martínez – $20,000 pesos

Segundo lugar: Pueblo chico, cultura grande, de Schoenstatt Cecilia Hernández – $10,000 pesos

Tercer lugar: Mi sostén de vida, de Naim Amibelec Bolaños Hernández – $5,000 pesos

Con esta exposición itinerante el municipio de Corregidora, a través de la Secretaría de Cultura y Tradiciones, reafirma su compromiso con la preservación de las raíces culturales, fomentando la participación artística, el orgullo por la identidad local y el encuentro entre tradición y contemporaneidad.