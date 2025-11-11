Películas de Navidad 2025: La guía definitiva para tu maratón festivo

La llegada de las luces, los adornos y el aroma a pino marcan el inicio de una de las tradiciones más queridas: el maratón de películas de Navidad. El 2025 promete ser un año excepcional para los cinéfilos festivos, con una mezcla perfecta de nostálgicos regresos y emocionantes novedades en las plataformas de streaming. Si buscas la lista definitiva de películas de Navidad 2025 para tu programación festiva, prepárate, porque aquí te tenemos cubierto con lo mejor para compartir en familia, en pareja o para disfrutar en solitario.

Novedades en netflix para navidad 2025: estrenos que prometen magia

Netflix, un pionero en el contenido navideño, ha preparado una batería de estrenos y adquisiciones para el 2025, llenos de encanto único y argumentos que invitan a la relajación y el romance. Estas son algunas de las películas de Navidad 2025 que llegan a la plataforma:

‘Navidad bajo las luces’: Emily (Heather Hemmens) toma el relevo de su difunta madre para organizar un festival navideño en la granja familiar. Entre la organización del evento y la ayuda de Luke (Marco Grazzini), un artista local, el amor surgirá en medio del espíritu festivo.

'Una Navidad ex-cepcional': Con Alicia Silverstone ('Clueless') de vuelta, esta comedia original de Netflix sigue a Kate, una mujer divorciada que busca pasar una última Navidad familiar antes de vender su casa, pero los planes se complican cuando su exmarido aparece con su nueva novia.

'Nuestra historia de Navidad': Una opción de Hallmark que llega a Netflix, donde Joanna va a conocer a la familia de su novio, Chris. Un retraso en el tren la obliga a enviarlo solo, y una advertencia sobre no preguntar a sus padres desata una divertida confusión sobre cómo se conocieron hace una década.

'El encanto del champán': Sydney (Minka Kelly), una ambiciosa ejecutiva, viaja a París para adquirir una célebre empresa de champán francés. Un encuentro casual con Henri Cassell (Tom Wozniczka) se convierte en romance, complicando la negociación cuando descubre que él es el hijo del fundador.

'Todo lo que deseo para Navidad': Maggie (Mallory Jansen), una joven cantautora, se siente abrumada por la tecnología. Durante las fiestas, en la granja de sus padres, conoce a Archer (Dan Jeannotte), un empresario tecnológico. Juntos, encontrarán la forma de ayudarse mutuamente en sus desafíos personales, y el amor florecerá.

'Un robo muy navideño': Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells), dos ladrones novatos, planean atracar los mismos grandes almacenes en Nochebuena. Obligados a una incómoda alianza, su relación y el golpe se ponen en riesgo a medida que surgen secretos y sentimientos.

'Haul out of the Holly' y 'Sorpresa de Navidad: vecinos inesperados': Emily, habituada a unas Navidades tradicionales, rompe con su novio y regresa a casa. La sorpresa llega cuando sus padres se van de vacaciones y ella debe redescubrir el espíritu festivo con la ayuda de su vecino, Jared. En la secuela, Emily y Jared, ahora pareja, enfrentan a nuevos vecinos competitivos en la decoración navideña.

Emily, habituada a unas Navidades tradicionales, rompe con su novio y regresa a casa. La sorpresa llega cuando sus padres se van de vacaciones y ella debe redescubrir el espíritu festivo con la ayuda de su vecino, Jared. En la secuela, Emily y Jared, ahora pareja, enfrentan a nuevos vecinos competitivos en la decoración navideña. ‘El secreto de Papá Noel’: Alexandra Breckenridge (‘Virgin River’) interpreta a una madre soltera que, desesperada por un trabajo, se hace pasar por un hombre para conseguir el puesto de Papá Noel en un exclusivo resort de esquí. Las cosas se complican cuando se enamora del director del hotel y su secreto amenaza con arruinarlo todo.

Clásicos y favoritos en otras plataformas para 2025

Más allá de las novedades, hay películas que definen la temporada festiva y que podrás encontrar en otras plataformas, ideales para tu lista de películas de Navidad 2025:

En Disney+: ‘El Grinch’ (2000): Con Jim Carrey en el papel del famoso gruñón, esta película es un clásico imperdible que celebra el verdadero espíritu de la Navidad. ‘Mi Pobre Angelito’ (1990): La historia de Kevin McCallister defendiendo su casa sigue siendo un favorito navideño para todas las generaciones. ‘Frozen: Una Aventura Congelada’ (2013): Aunque no es una película clásica de Navidad, esta historia protagonizada por Anna, Elsa y Olaf es perfecta para la temporada. ‘Santa Cláusula’ (1994): Una aventura familiar donde Scott (Tim Allen) accidentalmente se convierte en el nuevo Santa Claus. ‘Pesadilla Antes de Navidad’ (1993): Una obra maestra de Tim Burton que combina la magia de la Navidad con un toque oscuro.

En Prime Video: ‘Last Christmas’ (2019): Protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, esta película romántica explora el amor, las segundas oportunidades y la música de George Michael. ‘Navidad en la Gran Manzana’: Una comedia romántica ambientada en Nueva York, que celebra los encuentros inesperados durante la temporada festiva. ‘Un Vecino con Pocas Luces’ (2006): Una divertida comedia sobre la rivalidad entre vecinos obsesionados con las decoraciones navideñas. ‘Milagro en la Calle 34’ (1994): Este clásico sobre la fe en Santa Claus y el espíritu navideño sigue siendo una joya para ver en familia. ‘Un Regalo Inesperado’: Una historia conmovedora sobre cómo un pequeño gesto puede cambiar vidas, con un toque romántico y festivo.

Otras plataformas: ‘Red One’ (2024, Warner Bros.): La Navidad está en peligro tras el secuestro de Papá Noel. Dwayne Johnson y Chris Evans se unen en una misión para liberarlo y salvar la Navidad. ‘Spirited: El espíritu de la Navidad’ (2022, Apple TV+): Will Ferrell y Ryan Reynolds readaptan el clásico ‘Cuento de Navidad’ desde la perspectiva de los fantasmas del Pasado, Presente y Futuro en un formato musical.



La inmortalidad de los clásicos navideños: películas para todos los tiempos

Más allá de los estrenos de películas de Navidad 2025, existen joyas cinematográficas que se han convertido en sinónimo de la temporada y que merecen ser revisitadas año tras año:

‘Qué bello es vivir’ (1946): Un cuento con moraleja que siempre nos arranca una lágrima, sobre un hombre que aprende el valor de su vida con la ayuda de un ángel.

'Solo en casa' (1990): Una de las películas navideñas más taquilleras, con el pequeño Macaulay Culkin defendiendo su hogar de un par de ladrones.

'Love Actually' (2003): Una comedia romántica coral que entrelaza varias historias de amor durante la frenética época prenavideña en Londres.

'Gremlins' (1984): Un clásico que mezcla el terror y la comedia en Navidad, con las famosas reglas para cuidar a los adorables Mogwai.

Adaptaciones de 'Cuento de Navidad': Desde la versión de 1951 con Alastair Sim hasta 'Los Teleñecos en Cuento de Navidad' (1992) o 'Scrooged' (1988), la historia de Ebenezer Scrooge es un pilar navideño.

'Jungla de cristal' (1988): Aunque es un debate constante, muchos consideran esta película de acción con Bruce Willis como un clásico navideño por su ambientación en Nochebuena.

Aunque es un debate constante, muchos consideran esta película de acción con Bruce Willis como un clásico navideño por su ambientación en Nochebuena. ‘¡Socorro! Ya es Navidad’ (1989): Una comedia hilarante con Chevy Chase que narra los caóticos intentos de la familia Griswold por tener una Navidad perfecta.

'Family Man' (2000): Nicolas Cage interpreta a un egocéntrico bróker que despierta como un humilde hombre de familia, descubriendo el verdadero significado de la Navidad y la vida.

'Navidades Blancas' (1954): Un musical clásico con Bing Crosby y Danny Kaye, lleno de espíritu navideño y el famoso villancico 'White Christmas.

Un musical clásico con Bing Crosby y Danny Kaye, lleno de espíritu navideño y el famoso villancico ‘White Christmas. ‘La mujer del obispo’ (1947): Un filme en blanco y negro con Cary Grant como un ángel que ayuda a un obispo a salvar su matrimonio y su fe en Navidad.

Ya sea que optes por las novedades de películas de Navidad 2025 o por los entrañables clásicos, el cine es el compañero perfecto para la temporada. Prepara tus palomitas, acomódate en tu sillón favorito y deja que la magia de estas historias ilumine tus celebraciones. ¡Felices fiestas y que disfrutes del mejor cine navideño!