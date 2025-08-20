El tianguis de paca de lujo en El Rosario donde encuentras Dior y Burberry a 25 pesos

En la Ciudad de México, los tianguis de ropa de paca son un paraíso para los cazadores de tesoros textiles. Sin embargo, pocos son tan famosos por sus hallazgos de alta gama como el tianguis de paca de lujo El Rosario. Ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, este mercado ambulante se ha vuelto viral gracias a videos de TikTok que muestran prendas de marcas como Christian Dior, Burberry y Lacoste a precios increíblemente bajos.

¿Qué hace tan especial a este tianguis?

Lo que distingue al tianguis de El Rosario es la posibilidad real de encontrar auténticas joyas de la moda entre montañas de ropa. A diferencia de otros mercados, aquí la ropa de “paca de a tostoncito” (50 pesos) o incluso de 25 pesos puede esconder etiquetas de diseñador. Usuarios como @avida_dollars_store han documentado sus compras, mostrando prendas de Anti Social Social Club, Traplord y Arc’teryx, demostrando que con paciencia se pueden armar outfits únicos sin gastar una fortuna.

El concepto de “paca” se refiere a la forma en que llega la ropa: en grandes bultos comprados por peso, generalmente provenientes de Estados Unidos. Esto permite que los vendedores ofrezcan precios muy por debajo de los de una tienda convencional. Además de ser económico, comprar en el tianguis de paca de lujo El Rosario fomenta la moda circular, una alternativa sostenible al consumo masivo.

Consejos para triunfar en tu visita

Para aprovechar al máximo tu experiencia, es clave seguir algunas recomendaciones de los expertos:

El tianguis se pone únicamente los sábados, y las mejores prendas se van en las primeras horas de la mañana. Ten paciencia: La clave del éxito es “rascar” en las pacas. Tendrás que revisar montones de ropa, pero la recompensa puede ser grande.

Antes de comprar, inspecciona las costuras, cierres y botones. Pon la tela a contraluz para detectar manchas o agujeros. Viste ropa cómoda: Prepárate para caminar y agacharte. La comodidad es esencial para una jornada de compras exitosa.

¿Dónde se encuentra y cómo llegar al tianguis de paca de lujo El Rosario?

Este paraíso de la moda económica se instala todos los sábados en la alcaldía Azcapotzalco. Si te preguntas cómo llegar, aquí te dejamos las opciones más sencillas:

La forma más fácil es llegar a la , terminal de las Líneas 6 (roja) y 7 (naranja). Al salir, del lado del centro comercial Town Center, puedes tomar un taxi que te llevará por aproximadamente 20 pesos. A pie: Si prefieres caminar, desde la estación El Rosario solo te tomará unos 15 minutos llegar. El tianguis se extiende sobre la Avenida de las Culturas.

Si te apasiona la moda y buscas piezas únicas a precios de remate, el tianguis de paca de lujo El Rosario es una parada obligada. Para más opciones, puedes explorar otros mercados famosos como el de Iztapalapa, otro de los favoritos de los capitalinos.