La Condesa, las leyendas que se esconden en sus calles

Al caminar por la Condesa —entre parques sombreados, librerías independientes, cafeterías pet friendly y fachadas Art Déco— es difícil imaginar que este rincón tan cosmopolita de la Ciudad de México tenga un pasado lleno de misterio. Pero basta detenerse, cerrar los ojos, y escuchar los susurros que la historia y la leyenda dejaron atrás.

De haciendas y fantasmas

Antes de ser uno de los barrios más codiciados de la ciudad, la zona que hoy conocemos como la Condesa fue una extensa hacienda perteneciente a la Condesa de Miravalle. Algunos historiadores locales afirman que en esta propiedad ocurrieron hechos que alimentaron leyendas transmitidas por generaciones. Una de ellas habla de la propia Condesa, quien habría muerto de forma trágica en su hogar y que, según relatos orales, todavía se aparece entre la niebla de la madrugada, caminando por los antiguos senderos del ahora Parque México.

“Una vez, cuando trabajé de vigilante en una casona por Ámsterdam, vi pasar una mujer con vestido antiguo. Pensé que era una vecina con disfraz, pero cuando me acerqué, simplemente desapareció”, cuenta don Miguel, un vecino de más de 70 años que ha vivido toda su vida en la zona.

El callejón del poeta maldito

Muy cerca de la calle de Alfonso Reyes, entre árboles que parecen susurrar al viento, corre la leyenda de un joven poeta que vivió allí en los años treinta. Enamorado perdidamente de una actriz de teatro, escribió versos para ella cada noche. Al ser rechazado, terminó con su vida en una vieja pensión de la zona. Dicen que, en ciertas noches lluviosas, se pueden escuchar los golpes de su máquina de escribir y las últimas líneas de amor que jamás fueron leídas.

“Los vecinos nuevos no saben estas historias, pero los antiguos sí. Las contamos en familia, como parte de lo que somos”, comenta Lupita, dueña de una cafetería con más de 40 años en la colonia.

Voces desde el sismo

Otra de las leyendas más contemporáneas tiene que ver con el terremoto de 1985. Muchos edificios colapsaron en la Condesa, dejando tras de sí no solo ruinas materiales, sino también historias inconclusas. Hay quienes aseguran haber escuchado voces o llantos en edificios que ya no existen, como si las almas de quienes quedaron atrapados aún buscaran ser escuchadas.

Mitos que conviven con la modernidad

La Condesa no es solo epicentro cultural y vida nocturna: también es un cruce de tiempos. Las leyendas no estorban a la modernidad; más bien, conviven con ella. En sus bares, a veces se oyen historias entre risas; en sus calles arboladas, algunos prefieren no caminar solos de noche.

Tal vez sea sólo imaginación. Tal vez la ciudad nos habla a través de los ecos de su pasado.

O tal vez —como dicen algunos viejos vecinos—, la Condesa no olvida