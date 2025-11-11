Eventos navideños 2025 CDMX: la guía mágica para una temporada inolvidable

La Ciudad de México se transforma en un escenario de ensueño cada fin de año, y la Navidad 2025 no será la excepción. Si ya pusiste tu arbolito y el espíritu festivo te invade, es momento de planificar cómo vivir al máximo esta temporada. Aquí te presentamos la guía definitiva de los eventos navideños 2025 en CDMX, con opciones para todos los gustos, edades y presupuestos. Prepara tu agenda y déjate llevar por la magia de la capital.

Festivales y mercados: sabores y regalos únicos para navidad 2025

La Navidad es época de compartir y, por supuesto, de deleitar el paladar. Los eventos navideños 2025 en CDMX ofrecen opciones deliciosas y perfectas para encontrar ese regalo especial.

Festival de Café, Chocolate y Más (Edición Navideña): Un evento gratuito ideal para tus compras y regalos. Contará con más de 60 expositores, gastronomía de la época (Rosca de Reyes, bacalao, romeritos), la presencia de Santa Claus para las cartas de los niños, música en vivo y rifas. Fechas: 13 y 14 de diciembre. Ubicación: Jalapa 38, Roma Norte. Horario: 10:00 a 19:00 horas. Precio: Entrada gratis.

Tianguis del Pulque Navideño en Tlatelolco: Una gran fiesta con bebidas artesanales (curados, mezcal, hidromiel, cerveza), antojitos, música en vivo y un bazar de regalos. Incluye convivencia con leyendas de la lucha libre. Fechas: 6 y 7 de diciembre. Ubicación: Centro de Convenciones Tlatelolco (Manuel González 171, San Simón Tolnahuac). Horario: 12:00 a 21:00 horas. Precio: $30 por persona.

Una gran fiesta con bebidas artesanales (curados, mezcal, hidromiel, cerveza), antojitos, música en vivo y un bazar de regalos. Incluye convivencia con leyendas de la lucha libre. Bazar navideño de Hello Kitty: La Navidad se pone “kawaii” con este evento gratuito que celebra la temporada junto a los encantadores personajes de Sanrio como Kuromi y Melody. Habrá productos inspirados en la gatita, rifas y Kitty Claus para fotos. Fechas: 6 y 7 de diciembre. Ubicación: Parque de los Venados (Sobre Av. División del Norte, cerca del monumento a Francisco Villa). Horario: 11:00 a 18:00 horas. Precio: Entrada gratis.

La Navidad se pone “kawaii” con este evento gratuito que celebra la temporada junto a los encantadores personajes de Sanrio como Kuromi y Melody. Habrá productos inspirados en la gatita, rifas y Kitty Claus para fotos.

Espectáculos y arte: la magia de las representaciones navideñas

Los escenarios de la CDMX se iluminan con la magia de las artes escénicas, ofreciendo espectáculos clásicos y novedosos para disfrutar en familia.

Actividades al aire libre y experiencias temáticas

Para quienes buscan aventura o un toque diferente, la CDMX y sus alrededores ofrecen opciones originales.

Carrera navideña The Santa Run: Prepara tu traje rojo y únete a esta divertida carrera donde todos corren vestidos de Santa Claus. Hay distancias de 10k, 5k y una caminata de 1k apta para niños, carriolas y mascotas. La inscripción incluye medalla y desayuno de Fisher’s. Fechas: Domingo 14 de diciembre. Ubicación: Parque La Mexicana (avenida Luis Barragán 505, Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa). Horario: 7:00 horas. Precio: Desde $690.

Carrera navideña The Santa Run: Prepara tu traje rojo y únete a esta divertida carrera donde todos corren vestidos de Santa Claus. Hay distancias de 10k, 5k y una caminata de 1k apta para niños, carriolas y mascotas. La inscripción incluye medalla y desayuno de Fisher's. Fechas: Domingo 14 de diciembre. Ubicación: Parque La Mexicana (avenida Luis Barragán 505, Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa). Horario: 7:00 horas. Precio: Desde $690.

Navidad Medieval en el Desierto de los Leones: Aunque está en el Edomex (Naucalpan, un municipio cercano a la CDMX), esta experiencia es única. Disfruta de arquería, cetrería, danzas medievales, un mercadillo, batallas épicas y una villa de duendes navideños en el Ex Convento del Desierto de los Leones. Fechas: Domingo 14 de diciembre. Ubicación: Ex Convento del Desierto de los Leones (carretera México Toluca, La Venta, alcaldía Cuajimalpa, Edomex). Horario: 10:30 a 17:00 horas. Precio: $200 (Menores de 10 años entran gratis).

Aunque está en el Edomex (Naucalpan, un municipio cercano a la CDMX), esta experiencia es única. Disfruta de arquería, cetrería, danzas medievales, un mercadillo, batallas épicas y una villa de duendes navideños en el Ex Convento del Desierto de los Leones.

Estos eventos navideños 2025 en CDMX son solo una probadita de lo que la capital tiene preparado para celebrar. Desde lo tradicional hasta lo más innovador, la Ciudad de México te invita a vivir una temporada llena de alegría, cultura y momentos inolvidables. ¡No dejes que se te escape ninguna de estas mágicas experiencias!