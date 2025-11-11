Eventos Diciembre 2025 CDMX: La guía completa para una temporada de magia y celebración

Diciembre es, sin duda, uno de los meses más esperados en la Ciudad de México. La capital se viste de gala, y la agenda se llena de actividades para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo. Si estás listo para la fiesta y te preguntas cuáles son los mejores eventos diciembre 2025 CDMX, esta guía te ofrece un recorrido completo por las opciones más destacadas. Desde conciertos y ballets hasta bazares navideños y exclusivas fiestas de fin de año, aquí encontrarás todo lo que necesitas para vivir una temporada mágica en la capital.

Eventos navideños tradicionales: clásicos imperdibles de la temporada

La esencia de la Navidad en la CDMX se vive a través de eventos que ya son tradición, perfectos para disfrutar en familia y empaparse del espíritu festivo.

El Cascanueces en el Auditorio Nacional: Uno de los eventos diciembre 2025 CDMX más esperados. La Compañía Nacional de Danza de México, con música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y 150 bailarines, presenta el clásico ballet de Tchaikovsky. Fechas: Del 18 al 23 de diciembre de 2025. Ubicación: Auditorio Nacional. Precio: Desde $470.50 hasta $2,928.

Ballet de El Cascanueces con orquesta en vivo (Centro Universitario Cultural): Otra opción para disfrutar de este cuento de hadas, presentado por la Orquesta Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes. Fechas: Del 4 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026. Ubicación: Centro Universitario Cultural (Odontología 35, Copilco, Coyoacán). Precio: Entre $400 y $500.

El Cascanueces del Ballet Nacional Ruso: Una producción deslumbrante en el Teatro Metropólitan, con la excelencia de una de las compañías más reconocidas del ballet clásico mundial. Fechas: 9 y 10 de diciembre de 2025. Ubicación: Teatro Metropólitan. Precio: Desde $1,003 a $2,125.

Bolo Fest de Liverpool: El desfile navideño anual que marca el inicio oficial de las fiestas. Comandado por el osito Bolo, recorre Paseo de la Reforma con carros alegóricos y globos gigantes. Fecha: Último fin de semana de noviembre (fecha tentativa, por confirmar por Liverpool). Ubicación: Paseo de la Reforma. Precio: Gratuito.

Verbena navideña del Zócalo: Un clásico de los eventos diciembre 2025 CDMX , con luces, túneles iluminados, nevadas artificiales y un nacimiento monumental. Fechas: Todo diciembre. Ubicación: Zócalo de CDMX. Horario: Iluminación a partir de las 18:00, nevadas de 18:00 a 22:00. Precio: Acceso público y gratuito.

Experiencias únicas y temáticas: más allá de lo tradicional

La CDMX siempre sorprende con propuestas innovadoras. Estos eventos diciembre 2025 CDMX ofrecen una perspectiva diferente de la celebración.

Navidad Medieval en el Desierto de los Leones: Viaja en el tiempo en el Ex Convento del Desierto de los Leones. Disfruta de arquería, cetrería, danzas, mercadillo, batallas épicas y una villa con duendes. Fecha: Domingo 14 de diciembre. Ubicación: Ex Convento del Desierto de los Leones (carretera México Toluca, La Venta, alcaldía Cuajimalpa, Edomex). Horario: 10:30 a 17:00 horas. Precio: $200 (Menores de 10 años entran gratis).

Bazar navideño de Hello Kitty: La Navidad se vuelve "kawaii" con este evento gratuito que celebra la temporada junto a los personajes de Sanrio. Habrá productos, rifas y Kitty Claus para fotos. Fechas: 6 y 7 de diciembre. Ubicación: Parque de los Venados (Sobre Av. División del Norte, cerca del monumento a Francisco Villa). Horario: 11:00 a 18:00 horas. Precio: Entrada gratis.

Pista de patinaje de Four Seasons: La famosa pista de patinaje de Reforma estará abierta. Podrás patinar, disfrutar de snacks y tomar fotos. Ubicación: Paseo de la Reforma 500, Juárez. Horario: 6:00 a 21:00. Precio: $1,200 (costo redituable en puntos para consumo).

Inflalandia Quack: Un parque inflable gigante con muros de escalar y retos, abierto todos los días del año, incluyendo el 25 de diciembre. Ubicación: Sucursales Encuentro Oceanía y Coapa. Horario: 11:00 a 21:00. Precio: Desde $249.



Fiestas de año nuevo 2025 en cdmx: recibe el año con estilo

Si aún no tienes planes para recibir el Año Nuevo 2025 en CDMX, la capital ofrece fiestas para todos los gustos y presupuestos. Aquí algunas opciones para despedir el 2025 con la mejor música y ambiente:

TORT & Xelva (Hotel Downtown México): Una fiesta con beats de R&B, afrobeats, hip-hop y música latina, a cargo de Bastian Bell & B. Smile, Brito, Tchakomi y P.D.A. (Jilli P & Iye Yin Dae). Fecha: 31 de diciembre de 2024 (Nota: la fuente indica 2024, ajustado a la cronología del artículo). Horario: De 21:00 a 2:00. Ubicación: Hotel Downtown México (Isabel la Católica 30, Centro Histórico). Costo: $450.

Odisea (Proyectos Públicos Prim): Famosa fiesta con show en vivo de Midnight Magic, sets de Alonso Rivero, Boyanza Collectors y Jawar. Habrá una pop-up tropical con música de Norteños del Sur, Tonga, Miss Mara y Real Cumbia Activa. Fecha: 31 de diciembre de 2024 (Nota: la fuente indica 2024, ajustado a la cronología del artículo). Horario: De 21:30 a 5:30. Ubicación: Proyectos Públicos Prim (General Prim 32, Juárez). Costo: $1,600.

Año Nuevo en Mysterium World: Una noche mágica con shows de magia en vivo, música, DJ, karaoke y ceremonia de campanadas con brindis. Ofrece acceso general o VIP con menú premium y barra libre. Fecha: 31 de diciembre de 2024 (Nota: la fuente indica 2024, ajustado a la cronología del artículo). Horario: De 20:30 a 4:00. Ubicación: Av. Revolución 10-B, Escandón I Secc. Costo: $500 – $2,200.

90's Pop New Years Eve (Casa Prunes): Celebración con propuesta culinaria, mixología, cena family-style, show temático de 90's Pop Tour y DJ. Fecha: 31 de diciembre de 2024 (Nota: la fuente indica 2024, ajustado a la cronología del artículo). Horario: De 19:30 a 2:00. Ubicación: Casa Prunes (Chihuahua 78, Roma Norte). Costo: $1,100 – $3,250.

Celebración con propuesta culinaria, mixología, cena family-style, show temático de 90’s Pop Tour y DJ.

Diciembre 2025 y el Año Nuevo 2026 en la Ciudad de México prometen ser un festín de opciones para celebrar. Desde el encanto de los clásicos navideños hasta la euforia de las fiestas de fin de año, la capital ofrece un sinfín de eventos diciembre 2025 CDMX para crear recuerdos inolvidables. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir la magia de estas fiestas en una de las ciudades más vibrantes del mundo! Para más información, puedes consultar Time Out México o Chilango.