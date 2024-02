Actualmente, es buen momento para ser amante de los videojuegos. La tecnología ha avanzado mucho y nos está permitiendo disfrutar de servicios, juegos y consolas que solo nunca hubiéramos imaginado. De la misma forma, con estos avances podemos disfrutar de la reedición de juegos estrenados hace muchos años. Por ello se avecina el regreso de un clásico del terror, vuelve Silent Hill 2.

Pero la noticia no se queda solo en eso, pues, el regreso de esta franquicia no se queda solo en un remake, sino también con un juego totalmente nuevo. Pues en el primer State of Play del 2024, se anunció Silent Hill: The Short Message. Celebramos el regreso de un clásico del terror y por ello les contaremos lo que sabemos sobre estos dos juegos.

Silent hill 2

Es un videojuego de terror, horror y supervivencia. Desarrollado por Team Silent y publicado por Konami. Se estrenó en PlayStation 2 en 2001. Aunque cronológicamente representa la segunda entrega de esta, la historia no está directamente relacionada con el primer juego.

Todo ocurre en un mundo parecido al real. El protagonista es James Sunderland, quien recibe una carta de su esposa, Mary, lo que es bastante raro, pues ella está muerta. En la carta le pide a su esposo ir a la ciudad turística de Silent Hill. Al llegar encuentra a Maria, una mujer casi igual a su esposa.

El poder de Silent Hill es absorber lo que la gente tiene en sus corazones y materializa sus delirios y partes del subconsciente. En este mundo todos ven las cosas a su manera. En el juego tendremos que resolver acertijos, buscar secretos de la ciudad, explorar y enfrentar monstruos.

Remake

En la conferencia PlayStation State of Play del 31 de enero de 2024, Konami reveló un nuevo tráiler del remake de Silent Hill 2. Más allá del tráiler no se reveló casi información, por el momento tenemos seguro que el juego saldrá exclusivo para PS5 y que se encuentra en la etapa final de desarrollo.

Se espera que el juego se estrene este año, por el momento les dejamos un tráiler para que disfruten de cómo se ve con su nuevo estilo gráfico, gracias al Unreal Engine 5. Esperamos que el remake se mantenga apegado a la historia original.

Silent Hill: The Short Message

Silent Hill: The Short Message es un juego de terror y supervivencia que se estrenó el 31 de enero del 2024, al mismo tiempo que fue anunciado en el State of Play. Desarrollado conjuntamente por Konami Digital Entertainment y HexaDrive y publicado por Konami.

En esta ocasión la narración se centra en una adolescente llamada Anita. Esta recibe extraños mensajes de su amiga muerta Maya. Debes recorrer un complejo de apartamentos abandonado, en Alemania. Debes buscar pistas de lo que está sucediendo, a la vez que evades ocasionalmente a un monstruo que te persigue.

Se juega en primera persona sin ningún tipo de combate. El acoso, los impactos de las redes sociales y el suicidio son algunos de los temas principales.

