Hace pocos días fueron los premios Grammy 2024. Y ya les hablamos de algunas de las más grandes ganadoras, Miley Cyrus, Taylor Swift y Karol G. Pero en medio de esta premiación hubo otra sorpresa, es de esa de la que les hablaremos hoy. El videojuego que triunfó en los Grammy.

Como sabemos, los Grammy son una distinción que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Esta reconoce los logros destacados de la industria de la música. Dentro de estos reconocimientos existe una a la mejor banda sonora de videojuegos y otros medios interactivos.

En esta ocasión todos los nominados en esta categoría fueron puntualmente videojuegos. Y el videojuego que triunfó en los Grammy fue: Star Wars Jedi: Survivor.

No solo les contaremos sobre el ganador, sino que al ser un clásico del cine, de los cómics y de los videojuegos, merece que contemos un poco más sobre esta aclamada y querida saga.

Star Wars o la guerra de las galaxias, es una franquicia o universo compartido de fantasía. Conocido principalmente por su serie de películas creadas por George Lucas. Producida y distribuida inicialmente por 20th Century Fox, para luego pasar en el 2012 a ser distribuida por The Walt Disney Company.

La primera película Star Wars: Episodio IV Una nueva esperanza, se estrenó en 1977. Teniendo actores como: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Volviéndose una franquicia importante y querida.

Podríamos decir que la historia, al menos la de las películas, tiene 3 momentos. Trilogía de precuelas, trilogía original y trilogía secuelas. En las cuales algunos de los personajes principales pertenecen a la familia Skywalker. Pudiendo, la mayoría de estos, percibir y utilizar la fuerza.

Es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Respawn Entertainment y lanzado por Electronic Arts. Se estrenó el 28 de abril de 2023. Para consolas como el Play 5, Xbox Series X/S, este juego es la continuación directa de Star Wars Jedi: Fallen Order.

Después de 5 años de lo acontecido en el primer juego, Star Wars Jedi: Fallen Order. La historia se concentra en el esfuerzo del Caballero Jedi Cal Kestis por mantenerse un pie adelante del Imperio Galáctico. Pues el imperio sigue esforzándose por exterminar a los sobrevivientes de la Orden 66.

Con su banda sonora se volvió el videojuego que triunfó en los Grammy.

Congrats Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media winners – @composerbarton & @gordyhaab (“Star Wars Jedi: Survivor”) #GRAMMYs 🎶

WATCH NOW https://t.co/OuKk34kvdu pic.twitter.com/f3HxBHV2UK

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024