Para acabar este mes lleno de avisos, nominaciones y premiaciones. Hay que darle turno a otra compañía que ha decidido anunciarnos su próximo evento. Es hora de que Sony y PlayStation entren a la pantalla de Alternativo.mx. Se avecina su State of Play 2024, con sorpresas, decepciones para algunos y uno que otro juego que ya esperábamos.

Semanas atrás, el 18 de enero, tuvimos el Xbox Developer Direct 2024. Lugar y momento en el que Microsoft tomó los reflectores y nos daba nueva información sobre lo que se avecina para este año. Ahora los reflectores son para Play, esperemos que las luces y el escenario no le queden grande.

State of Play de Sony

State of Play tiene prácticamente la misma dinámica e intención que el Xbox Developer Direct. Es un espacio corto en el que Sony dará información sobre lo que se avecina al menos para la primera mitad de este año. Pues luego podría sorprender con otro evento que revele más información del resto de 2024.

El primer State of Play de 2024 se confirmó el 29 de enero, pues días antes los internautas estaban especulando cuándo sería. Una de las cosas positivas de esta noticia es que no habrá que esperar mucho, pues este evento se efectuará el 31 de enero.

Pueden seguir el evento a través del canal oficial de PlayStation en YouTube y Twitch. A las 4:00 PM, hora de la Ciudad de México, para otros países estos serán los horarios:

Argentina: a las 18:00 horas

Bolivia: a 17:00 las horas

Brasil: a las 20:00 horas

Chile: a las 18:00 horas

Colombia: a las 16:00 horas

Ecuador: a las 16:00 horas

España (Península y Baleares): a las 23:00 horas

Panamá: a las 16:00 horas

Paraguay: a las 17:00 horas

Perú: a las 16:00 horas

Uruguay: a las 18:00 horas

Venezuela: a las 17:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 17:00 horas

Guatemala: a las 15:00 horas

¿Qué podemos esperar?

Este primer State of Play de 2024 tendrá una duración entre 40 minutos y 1 hora. Oficialmente, no nos han confirmado muchas cosas. Entre lo que sí sabemos es que se centrarán principalmente en dos juegos: Stellar Blade y Rise of the Ronin.

Dos juegos de los que se espera mucho. Stella Blade es un juego de acción y aventura en el cual la raza humana se encuentra en el espacio. En cambio, Rise of the Ronin es una aventura ambientada en un Japón del siglo XIX arrasado por la guerra.

Teniendo en cuenta estos dos videojuegos, la compañía confirmó que mostrará avances de alrededor de 15 juegos. Sin embargo, no se tiene total certeza de cuáles serán. Algunas filtraciones sugieren que al menos habrá mención de Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth y el remake de Silent Hill 2.

