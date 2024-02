Kansa City Chiefs Bicampeón del Super Bowl LVIII

En el Super Bowl LVIII, el más largo de la historia de la National Football League (NFL), con el juego entre Kansa City Chiefs ante San Franscisco 49ers. Con un emocionante juego donde los Chiefs remontaron el juego luego de esta 10-0 y lograr su tercer título de la franquicia en los últimos cinco años.

Los Chiefs, se convierte en una dinastía tras ganar su tercer Super Bowl en 2024, donde tuvo que pasar por obstáculos en la temporada regular; mientras los San Francisco 49ers, que se quedó a nada de convertirse en el tercer equipo en llegar a los 6 Super Bowl ganados.

Además en el medio tiempo estuvo el cantante, compositor y actor Usher, con la presencia de Alicia Keys, H.E.R, Ludacris, Jermaine Dupri y Lil Jon.

SUPERBOWL MVP 🎤🏈🍑

Thank U to @AppleMusic @nfl @RocNation @aliciakeys @HERMusicx @LilJon @jermainedupri @Ludacris @iamwill 🙏🏾 What a blessing to bring the “A” to the world’s biggest stage!

URSHER BABY #COMINGHOME

Full Performance: https://t.co/SZc7ztrEVN pic.twitter.com/gHeYvvDmaX

— Usher Raymond IV (@Usher) February 12, 2024