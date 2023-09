Harris Wolobah muere tras comer la papa más picante del mundo

Hasta donde llegan los influencer por hacer retos virales como el caso de Harris Wolobah que murió tras comer la famosa papa picante, pues en los últimos años en TikTok consta que los usuarios comen una papa que es considerada la más picante del mundo.

Así que, Wolobah de tan solo 14 años de edad, perdió la vida tras hacer el popular reto viral de la fritura picante, ya que los hechos ocurrieron en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, pues bien la noticia trascendió de manera internacional con la muerte del influencer.

Los familiares de Wolobah y amigos creen que la famosa papas picantes fue la causa de muertes por el alto contenido de la papa. Además la fritura tiene un costo de 10 dólares y se entrega envuelta en una bolsa sellada de aluminio dentro de una caja de cartón en forma de féretro.

"One Chip Challenge" banned after the death of Worcester teen Harris Wolobah#OneChipChallengeBan #SpicyChallenge #SafetyFirst #FoodChallengeSafety #HarrisWolobah #TeenTragedy #FoodSafety #ChiliPepperChallenge pic.twitter.com/6ASGuDy4tk

— NTV America (@NTVAmericaLive) September 8, 2023