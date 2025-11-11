Campaña de Matrimonios Colectivos 2025 en El Marqués.. ¡aprovecha!

El municipio de El Marqués, a través de la Dirección del Registro Civil, perteneciente a la Secretaría del Ayuntamiento, llevará a cabo la Campaña de Matrimonios Colectivos 2025 el próximo 5 de diciembre, en el Centro Municipal de Jesús María.

El propósito de la Campaña de Matrimonios Colectivos 2025 es brindar certeza jurídica a las parejas y fortalecer el vínculo familiar.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar a las y los marquesinos el acceso a los beneficios legales del matrimonio mediante un costo simbólico de 158 pesos, promoviendo así la formalización de las uniones dentro de un marco de seguridad jurídica y bienestar social.

Los requisitos

Las parejas interesadas en participar deberán presentar la siguiente documentación: comprobante de domicilio en El Marqués, actas de nacimiento de ambos contrayentes, identificaciones oficiales, análisis clínicos y certificados médicos.

Asimismo, deberán acudir a cualquiera de las oficinas del Registro Civil del municipio para realizar su inscripción y entregar los documentos completos antes del 25 de noviembre del presente año.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de El Marqués de Rodrigo Monsalvo Castelán reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las familias y la promoción de servicios accesibles que garanticen la certeza legal y el bienestar de la comunidad.