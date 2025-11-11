A plebiscito la instalación de teleférico en municipio de Querétaro

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la solicitud de ir a plebiscito presentada por el presidente municipal de Querétaro, referente a la instalación de un teleférico.

El colegiado instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que notifique la resolución al presidente municipal, al Ayuntamiento de Querétaro y al Instituto Nacional Electoral (INE), así como realizar las acciones necesarias para iniciar el procedimiento de plebiscito, conforme a la normatividad en la materia.

La pregunta

La pregunta aprobada para la consulta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Querétaro realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José El Alto y Menchaca, como alternativa de transporte público para la movilidad en el municipio?

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, dijo que la solicitud representa el ejercicio de participación ciudadana más grande en la entidad, al involucrar al 44 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal estatal.

Por ello, requerirá un gran despliegue institucional para garantizar la certeza, la transparencia y la confianza en el proceso.

La consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio consideró que la resolución fue debidamente sustentada en las competencias y facultades del Instituto, al tiempo que precisa aquellos actos que corresponden al Ayuntamiento, como el cubrir los gastos derivados de la organización del plebiscito.

Espacio deliberativo para escuchar a la comunidad

Por su parte, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra explicó que la determinación no anticipa la realización de ninguna obra pública, sino que abre un espacio deliberativo para escuchar a la comunidad; en ese sentido, afirmó, el Instituto asegurará un proceso imparcial, claro, accesible y confiable.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes señaló que la solicitud cumplió con los requisitos legales establecidos, es trascendente para el municipio y abona a la consolidación de la democracia, por lo que invitó a la ciudadanía a participar en cada etapa de la consulta.

En su intervención, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores destacó el análisis jurídico exhaustivo realizado para verificar los requisitos legales y reglamentarios, así como el trabajo colaborativo de las distintas áreas del Instituto.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno indicó que la resolución aprobada es una muestra de que la democracia participativa es una realidad tangible en el estado de Querétaro; además, resaltó que el tema de la solicitud incide en derechos fundamentales como la movilidad, el desarrollo urbano sustentable y el medio ambiente sano.